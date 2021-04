Greentube erhält Great Place to Work®-Zertifizierung

Wien (OTS) - Das starke Engagement der Greentube-Gruppe, eine förderliche Arbeitsplatzkultur und hohe Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu schaffen, wurde nun mit der Great Place to Work®-Zertifizierung ausgezeichnet.

Die Zertifizierung wird basierend auf Mitarbeiterumfragen sowie einem umfangreichen Audit der Unternehmenskultur verliehen, welches Personalmaßnahmen, -prozesse und interne Richtlinien bewertet und sicherstellt, dass die Mitarbeitenden ihrem Arbeitgeber vertrauen, sich mit ihrem Job identifizieren und gerne mit ihren Teams sowie Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten.

Den Mitarbeitenden wurden Fragen in fünf verschiedenen Kategorien gestellt – Glaubwürdigkeit, Fairness, Respekt, Teamgeist und Stolz. Die von Great Place to Work® durchgeführte Umfrage sammelte darüber hinaus Feedback-Daten, die es Greentube ermöglichen, sich auch im HR-Bereich weiterzuentwickeln und das Unternehmen zu einem noch attraktiveren Arbeitgeber zu machen.

Die Zufriedenheit und Gesundheit der Mitarbeitenden hat für Greentube seit jeher Priorität und gilt als Schlüssel zum nachhaltigen Unternehmenserfolg. Greentube verankert in der Unternehmensphilosophie eine Reihe von Standards, die eine förderliche Unternehmenskultur gewährleisten, darunter Diversität, Entwicklung, Work-Life-Balance und Teamgeist. Das Great Place to Work®-Projekt von Greentube wurde intern von den Abteilungen Corporate Responsibility und Human Resources betreut.

Sandra Zeinlinger, Leiterin der Greentube Group Employee Services, sagt: „Das ganzheitliche Wohlbefinden unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Unterstützung, die wir ihnen bieten, haben für uns einen überaus hohen Stellenwert. Entsprechend sind wir sehr stolz darauf, die Great Place to Work®-Zertifizierung erhalten zu haben. Sie zeichnet Greentube als spannenden Arbeitgeber aus und zeigt, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Umfeld bieten, ihr Potenzial voll zu entfalten. Darüber hinaus ist es jeder und jede Einzelne in der Greentube-Familie, der/die täglich mit Teamgeist, Offenheit und Engagement zu unserer Unternehmenskultur beiträgt und das ist es, was Greentube zu einem großartigen Arbeitsplatz macht.“

