Neuer Social-Media-Auftritt des ORF Vorarlberg

Mit jungem Team und ausgefeilter Strategie hat der ORF Vorarlberg seinen Auftritt auf Instagram und Facebook professionalisiert

Wien (OTS) - Dem Start für den neuen Social-Media-Auftritt des ORF Vorarlberg gehen bereits wochenlange intensive Vorbereitungen seit Anfang des Jahres voraus. Seit 6. April ist es nun soweit und der Instagram- sowie Facebook-Account beeindrucken durch ein völlig neues Erscheinungsbild. Kurz und bündig, regelmäßig und topaktuell informiert der ORF Vorarlberg auf Facebook und Instagram über das aktuelle Geschehen in Vorarlberg. Durch das neue einheitliche Design erkennen die Nutzerinnen und Nutzer sofort, dass es sich um Informationen des ORF Vorarlberg handelt. Gerade in Zeiten von Fake News werden verlässliche Quellen immer wichtiger.

Topinformiert und bestens unterhalten

Das Social-Media-Team des ORF Vorarlberg setzt mit der richtigen Dosis „Infotainment“ auf eine besondere Mischung aus Information und Unterhaltung. Die Followerinnen und Follower verpassen garantiert keine wichtige Meldung, dürfen sich aber auch auf unterhaltende Inhalte wie Beiträge zu Trends und Rezepten sowie auf lustige Fotos oder Videos freuen. Zudem wird auf Instagram unter der Rubrik „Über uns“ gezeigt, wie es hinter den Kulissen des ORF Vorarlberg aussieht.

Bereits starkes Wachstum bemerkbar

Schon in den ersten Wochen nach dem Relaunch konnte mit der neuen Linie auf Social Media ein starkes Wachstum verzeichnet werden. Die Anzahl an erreichten Personen, Reaktionen, Gefällt-mir-Angaben und Abonnements haben deutlich zugelegt. Der starke Zuspruch der Nutzerinnen und Nutzer bestärkt den ORF Vorarlberg in seiner neuen Social-Media-Strategie.

Kompetentes Social-Media-Team

Forciert wurde die Professionalisierung von der jungen Redaktion bestehend aus Anja Stojanovic, Pia Lenz, Emanuel Broger, Pierce Lange und Simon Bitriol. Die ORF-Koordinatorinnen Christine Welte-Amon und Angela Ganthaler haben das junge Team dabei fachlich begleitet. ORF-Landesdirektor Markus Klement und Gerd Endrich als Zentraler Chefredakteur begrüßen die Erneuerung der zukunftsweisenden Kanäle und stellen die notwendigen Ressourcen bereit. Neben dem Kernteam zeichnen künftig auch Angela Ganthaler, Roman Neugebauer, Dominic Dapré, David Breznik, Bernhard Stadler und Martin Kopf für die Inhalte verantwortlich.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die Welt wird immer schnelllebiger und deshalb ist es wichtig, dass auch der ORF Vorarlberg verstärkt über Social Media publiziert und informiert. Mit einem klar durchdachten Konzept und der ausgezeichneten Zusammenarbeit von Online, Fernsehen, Radio und Social Media wollen wir über die sozialen Netzwerke vor allem junges Publikum für unsere Inhalte begeistern.“

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Sabine Stroj

Landesdirektion ORF Vorarlberg

+43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at