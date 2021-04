Neues Europäisches Bauhaus – 20 Preise für zukunftsweisende Projekte

Die EU-Initiative soll den europäischen Grünen Deal und damit Klimaschutz in den Lebensräumen der europäischen Bevölkerung verankern

Wien (OTS) - Der Wettbewerb für 20 Preise im Rahmen des Neuen Europäischen Bauhauses ist eröffnet. Die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ins Leben gerufene Initiative zielt darauf ab, den europäischen Grünen Deal konkret im täglichen Leben der europäischen Bürgerinnen und Bürger umzusetzen. Nachhaltiges Denken und Handeln, wie zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft, Ästhetik und Inklusion, sprich Leistbarkeit, bilden ein Dreieck, gemäß dem Motto „Die Form folgt dem Planeten“.

Der Neue Europäische Bauhaus-Preis wird sowohl bereits bestehende Initiativen als auch neue Ideen und Konzepte von jungen Talenten auszeichnen. Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission: „Europa hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Der europäische Grüne Deal ist unsere Richtschnur, um diese Vorgabe zu erreichen. Dafür müssen wir neue Wege beschreiten, auch bei Innovation und Design. Genau hier setzt das Europäische Bauhaus an. Der nun laufende Wettbewerb bietet vielfältige Chancen und wir hoffen auf zahlreiche Einreichungen – auch aus Österreich.“

In jeder der zehn Kategorien gibt es zwei parallele Wettbewerbsstränge: Einerseits die New European Bauhaus Awards für bereits realisierte Beispiele, die mit 30.000 Euro prämiert werden; und andererseits die New European Bauhaus Rising Stars für neue für Konzepte und Ideen, hier beträgt das Preisgeld 15.000 Euro. Zudem erhält jedes prämierte Konzept ein Kommunikationspaket.

Bewerben können sich:

Sowohl EU- als auch Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger, sofern ihr Konzept, ihre Idee und ihre Projekte in der EU entwickelt und/oder physisch angesiedelt sind.

Junge Menschen, die am 31. Mai 2021 unter 30 Jahre alt sind, können sich für beide Wettbewerbsstränge bewerben.

Projektträger, die über 30 Jahre alt sind, können sich für die New European Bauhaus Awards bewerben.

Die Bewerbungen müssen darstellen, warum und wie das Beispiel oder das Konzept die drei Grundwerte Ästhetik, Nachhaltigkeit und Inklusion verkörpert.

Die Kategorien für die Preise sind:

Techniken, Materialien und Prozesse für Konstruktion und Design Bauen im Geiste der Kreislaufwirtschaft Lösungen für die Ko-Evolution von bebauter Umwelt und Natur Regenerierte städtische und ländliche Räume Produkte und Lebensstil Bewahrtes und weiter entwickeltes Kulturerbe Neu gestaltete Orte der Begegnung und des Austauschs Mobilisierung von Kultur, Kunst und Gemeinschaften Modulare, anpassungsfähige und mobile Wohnlösungen Interdisziplinäre Bildungskonzepte.

Die Einreichfrist endet am 31. Mai 2021. Weiterführende Information sowie das Portal zur Einreichung.

Rückfragen & Kontakt:

Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

Sabine Berger

Pressesprecherin

+43 1 51618 324 +43 676 606 2132

Sabine.Berger @ ec.europa.eu