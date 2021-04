Christian Bart ist Leiter der neuen Linzer Geschäftsstelle

Bechtle IT-Systemhaus Österreich verstärkt Präsenz in Oberösterreich und Salzburg

Für alle Systemhausdienstleistungen, in denen Bechtle in den vergangenen Jahren erfolgreich Schwerpunkte gesetzt hat, wie Managed Services, Cloudkonzepte auf Augenhöhe oder IT-Security, gibt es eine enorme Nachfrage. Ich freue mich darauf, mit meinem Linzer Team, für das wir übrigens noch Verstärkung suchen, neue Kunden zu gewinnen. Mit der Kompetenz und dem Portfolio der international führenden Bechtle AG im Rücken wird uns das sicher gelingen. Ing. Christian Bart

Wien/Linz (OTS) - Nach der Übernahme zweier wichtiger IT-Anbieter mit Sitz in Linz – Dataformers und Smartpoint – hat das Bechtle IT-Systemhaus Österreich kürzlich eine eigene Geschäftsstelle in Linz aufgebaut, um in der wirtschaftlich sehr attraktiven Region noch stärker vertreten zu sein. Als Standortleiter konnte Christian Bart gewonnen werden.

Geschäftsführer Mag. Robert Absenger freut sich, diese strategisch wichtige Position mit einem idealen Kandidaten besetzen zu können, um die „Region Mitte“ des Bechtle IT-Systemhauses mit voller Kraft und ganzem Elan aufzubauen.

Ing. Christian Bart (52) verfügt über eine profunde Marktkenntnis und war bereits langjährig erfolgreich als Key Account Manager sowie in leitender Funktion in Salzburg und Oberösterreich im IT-Infrastrukturbereich, unter anderem bei NTS und Siemens, tätig.

Für das Bechtle IT-Systemhaus sieht er ein großes Potenzial im oberösterreichischen und Salzburger Markt: „Für alle Systemhausdienstleistungen, in denen Bechtle in den vergangenen Jahren erfolgreich Schwerpunkte gesetzt hat, wie Managed Services, Cloudkonzepte auf Augenhöhe oder IT-Security, gibt es eine enorme Nachfrage. Ich freue mich darauf, mit meinem Linzer Team, für das wir übrigens noch Verstärkung suchen, neue Kunden zu gewinnen. Mit der Kompetenz und dem Portfolio der international führenden Bechtle AG im Rücken wird uns das sicher gelingen.“

Text und Bild zum Download

Rückfragen & Kontakt:

it communications

Dr. Maria Christine Hofmann

+43 660 65 63 799

christine.hofmann @ it-communications.at