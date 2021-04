Hugo Portisch: "So sah ich ... Mein Leben"

Aufgezeichnet von Hannes Steiner, bearbeitet und in einen historischen Kontext gestellt von Martin Haidinger - Erscheint am 28. April bei story.one

Wien (OTS) - Im Sommer 2010 bittet der damals 83-jährige Hugo Portisch seinen viel jüngeren Freund und Verleger in sein Haus in die Toskana zu kommen, um ihm sein Leben zu erzählen.

Es wird eine 30-stündige abenteuerliche Reise um die ganze Welt.



Hugo Portisch, so wie er wirklich war und wie ihn keiner kennt: auf der Flucht, in Haft am Flughafen von Havanna, geheim im Zentrum der Macht in China. Immer dort, wo auf der Welt gerade etwas passiert und mittendrin – Journalist, Akteur, Freiheitskämpfer, aber in erster Linie immer Mensch und Humanist. Und er gibt Hannes Steiner auch gleich den Auftrag diese Inhalte nach seinem Tod zu veröffentlichen.

80 Seiten / 12.5 x 19.5 cm / Hardcover / 9 Farbbilder / Preis: 14.00 EUR / ISBN: 978-3-903715-02-8

