Was tun bei Hacker/Cyberangriffen: ein Leitfaden für Juristinnen und Juristen

Wie verhalte ich mich richtig?

Was tun bei Hacker/Cyberangriffen: ein Leitfaden für Juristinnen und

Juristen



Was zu tun ist, wenn ein Klient wegen eines Hacker/ Cyberangriffs

anruft? Verstehen Sie einen Cyberangriff aus Sicht des Hackers und

wie man in diesem Fall bestmöglich handelt. Für JuristInnen &

AnwältInnen. Inhalt: Übersicht Tätergruppen & aktuelle Statistiken

zur Cyber-Bedrohungslage / Ablauf eines Cyberangriffs anhand der

sogenannten Cyber-Kill-Chain (ein 7-Schritte Modell, welches die

Methoden eines Angriffs sehr plakativ und verständlich darstellt),

sowie dazugehörige Problemstellungen / Welche Maßnahmen müssen im

Ernstfall ergriffen werden? / Fragenkatalog, speziell angepasst für

Rechtsbeistände.



Vortragende: Benjamin Weissmann und Christoph Drescher, Forensic

Technologies, EY Österreich. Moderation: Sophie Martinetz,

Future-Law.



Future-Law in Kooperation mit EY Forensic als Start einer

dreiteiligen Serie: “Social Engineering: Der Mensch als

Angriffsziel von Hackern” und “Typische Aufräumarbeiten nach einem

Cyberangriff”.



Datum: 26.4.2021, 17:00 - 18:30 Uhr



Wien



