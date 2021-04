Honigbienen im Grünen Bio-Hotel zur Post, Salzburg Maxglan

Bienen in einem Stadthotel in Salzburg

Salzburg (OTS) - Die Könige der Natur halten im Grünen Bio-Hotel zur Post in Maxglan Einzug!

Wer an eine Zukunft glaubt in der Wirtschaft und Ökologie harmonisieren, kommt am Grünen Hotel zur Post nicht vorbei, sagt Maier Georg. Hier findet man eine Symbiose aus höchster österreichischer Gastlichkeit mit maximalen umweltschonenden Anspruch und wirtschaftlichen Erfolg. Der Hausherr liebäugelt seit Jahren schon mit eigenen biologischen Bienenstöcken, mitten in Maxglan. Der private Garten wurde umgegraben, neu gestaltet, mit vielen Blumen und Obsträuchern bepflanzt. So haben zwischen 50.000 bis 80.000 Honigbienen eine neue Heimat und Georg Maier mit der Stadtimkerin Karoline Greimel seine Meisterin gefunden.

https://www.hotelzurpost.info/blog/honigbienen/

https://www.hotelzurpost.info/blog/und-diese-biene-die-ich-meine/

https://www.hotelzurpost.info/nachhaltigkeit/bio-fruehstueck/



Stadtimkerin Greiml in Salzburg, Maxglan Stadtimkerin in Salzburg

