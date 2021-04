GÖD-Bundesheergewerkschaft: Walter Hirsch neuerlich zum Vorsitzenden gewählt

Weichen der Gewerkschaftsarbeit für die kommenden fünf Jahre gestellt

Wien (OTS) - Am 22. April 2021 fand der 15. Bundestag der GÖD-Bundesheergewerkschaft in Form einer Videokonferenz statt. Nur so konnte die alle fünf Jahre stattfindende Veranstaltung, bei der die personellen und inhaltlichen Weichen der Gewerkschaftsarbeit für die nächsten fünf Jahre gestellt werden, trotz der Corona-Beschränkungen abgehalten werden. Walter Hirsch wurde dabei neuerlich eindrucksvoll als Vorsitzender der GÖD-Bundesheergewerkschaft bestätigt. Auch seine Stellvertreter Harald Schifferl und Peter Schrottwieser sowie die Vorsitzenden der Bundesfachgruppe Heeresverwaltung Günther Tafeit und dessen Stellvertreter Wolfgang Zorko erzielten sehr gute Wahlergebnisse.

GÖD-Vorsitzender Norbert Schnedl würdigte in seinen Grußworten die große Leistungsfähigkeit der SoldatInnen und Bediensteten der Landesverteidigung in dieser herausfordernden Zeit und bedankte sich im Namen der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst bei allen Kolleginnen und Kollegen für diesen großen Einsatz. Auch Walter Hirsch bekräftigte dies in seiner Grundsatzrede. „Wir stellen uns nicht selbst, sondern die Interessen der Kolleginnen und Kollegen in den Mittelpunkt. Damit sind wir eine tragende Säule des sozialen Friedens in unserer Organisation. Nur so konnte in den letzten Jahren mit gewerkschaftlichem Druck die 30 Monats-Frist für die Anrechnung von Zeitsoldaten-Zeiten fallen, eine deutliche Verbesserung des Budgets sowie die Einstiegsbezüge für Chargen erhöht und die Verwendungsgruppenzusammenlegung bei den Unteroffizieren erreicht werden. Die Gewerkschaftsbewegung in Österreich, die Gewerkschaftsbewegung der GÖD im Bundesheer, ist und bleibt ein Erfolgsmodell!“, lässt der im Amt bestätigte Vorsitzende der GÖD-Bundesheergewerkschaft, Walter Hirsch, vergangene Erfolge Revue passieren und zeigt sich für die Zukunft zuversichtlich.

