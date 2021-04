Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 26. April bis 2. Mai 2021

Wien (OTS) - Montag, 26. April

14.00 Uhr: Teilnahme am Gedenken an die in Wien hingerichteten Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer anlässlich des Jahrestages der Befreiung und Wiederherstellung der Republik Österreichs (Wiener Zentralfriedhof)

Dienstag, 27. April

Informelles Arbeitsgespräch mit Swetlana Tichanowskaja

10.55 Uhr: Begrüßung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Maria Theresien-Zimmer, Präsidentschaftskanzlei) – Foto/Filmpoint (keine Statements)

11.00 Uhr: Arbeitsgespräch (Jagdzimmer, Präsidentschaftskanzlei) Foto/Filmschwenk zu Beginn des Gesprächs

Hinweis: Eingeschränkte Teilnahme / Akkreditierung / PCR-Test

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der aktuellen Lage und der Beschränktheit des Raumes nur ein beschränkter Zutritt möglich ist. Die APA wird audiovisuelles Material dieses Termins in Sendequalität (HD) zur Verfügung stellen. Kontaktieren Sie bei Interesse video @ apa.at. Die Präsidentschaftskanzlei wird Fotos zur Verfügung stellen: https://www.bundespraesident.at/fotos

Die Teilnahme ist ausschließlich nach vorheriger Anmeldung bis spätestens Montag, 26.4.2021, 12.00 Uhr unter akkreditierungen @ hofburg.at (bitte Name, Medium, Email und Telefonnummer angeben) möglich. Die Bestätigung erfolgt nach Maßgabe des verfügbaren Platzes.

Wir ersuchen Sie, für die Teilnahme einen gültigen PCR-Test mitzubringen, der nicht älter als 72 Stunden ist!

Donnerstag, 29. April

15.00 Uhr: Teilnahme an den Trauerfeierlichkeiten für Dr. Hugo Portisch/Rede (Feuerhalle Simmering/Wiener Zentralfriedhof)

