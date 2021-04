Oper Burg Gars 2021: Von Sevilla an die türkische Küste

Intendant Dr. Johannes Wildner zeigt statt „Carmen“ ab 15. Juli eine noch nicht dagewesene Fassung von Mozarts „Entführung aus dem Serail“

Die für Gars geplante Carmen-Inszenierung lebt von großen Theatereffekten. Für Bizets feingestaltige Klangfarben ist ein großes Orchester unbedingt notwendig und auch der große Chor ist aufgrund intensiver szenischer Aufgaben alternativlos. Jeder Einschnitt wäre ein Aderlass hinsichtlich der Bühnenumsetzung. Deshalb haben wir uns 2021 unter dem Motto 'Wir glauben an den Sommer' für einen anderen Weg entschieden – eine noch nicht dagewesene Fassung der Entführung aus dem Serail, die dramaturgisch wie musikalisch sozusagen auf die Essenz des Werks setzt. Mozart hat seine ‚Entführung‘ als Kammerspiel konzipiert und so wird sie auf der Bühne der Oper Burg Gars in Szene gesetzt. Die Arbeit mit einem kleinen, aber feinen Ensemble ermöglicht es uns, die Oper unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu realisieren. Schließlich geht es darum, unserem Publikum Planungssicherheit geben zu können. Dr. Johannes Wildner, Intendant der OPER BURG GARS 1/3

Gerade jetzt hält Die Entführung aus dem Serail eine besondere Botschaft bereit: Sie zeigt uns, wie wichtig es ist, sich nicht entmutigen zu lassen und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu wahren. Dr. Johannes Wildner, Intendant der OPER BURG GARS 2/3

Das Drama wird sublimiert zwischen sechs Personen inszeniert und der künstlerische Fokus klar auf die Figurenbeziehungen und die Dialogsituationen gerichtet. Dabei soll der Kern der Handlung schonungslos offengelegt werden. Dr. Johannes Wildner, Intendant der OPER BURG GARS 3/3

Gars am Kamp (OTS) - Carmen oder nicht Carmen? Das ist in Zeiten ungewisser Rahmenbedingungen für Veranstaltungen eine schwierige Frage, die Intendant Johannes Wildner bereits bestens bekannt ist: Schon im Vorjahr musste Georges Bizets Oper verschoben werden. Angesichts weitreichender Sicherheitsbestimmungen im Kultursommer 2021 zeigt die Oper Burg Gars ab 15. Juli eine eigens geschaffene Fassung der „Entführung aus dem Serail“ – als packendes Kammerspiel, wie von Mozart konzipiert. Die mit großen Theatereffekten geplante „Carmen“-Produktion mit weit über 100 Mitwirkenden wird auf 2022 verschoben.

„ Die für Gars geplante Carmen-Inszenierung lebt von großen Theatereffekten. Für Bizets feingestaltige Klangfarben ist ein großes Orchester unbedingt notwendig und auch der große Chor ist aufgrund intensiver szenischer Aufgaben alternativlos. Jeder Einschnitt wäre ein Aderlass hinsichtlich der Bühnenumsetzung. Deshalb haben wir uns 2021 unter dem Motto 'Wir glauben an den Sommer' für einen anderen Weg entschieden – eine noch nicht dagewesene Fassung der Entführung aus dem Serail, die dramaturgisch wie musikalisch sozusagen auf die Essenz des Werks setzt. Mozart hat seine ‚Entführung‘ als Kammerspiel konzipiert und so wird sie auf der Bühne der Oper Burg Gars in Szene gesetzt. Die Arbeit mit einem kleinen, aber feinen Ensemble ermöglicht es uns, die Oper unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu realisieren. Schließlich geht es darum, unserem Publikum Planungssicherheit geben zu können. “, so Intendant Johannes Wildner.

Die Essenz von Oper

Im Musiktheaterschaffen Mozarts bedeutet die „Entführung aus dem Serail“ den Inbegriff einer hoffnungsvollen Aufbruchsstimmung und den Beginn einer völlig neuen Art von Opernschaffen. Inhaltlich stehen die großen Themen Respekt, Toleranz und Humanität im Mittelpunkt. „ Gerade jetzt hält Die Entführung aus dem Serail eine besondere Botschaft bereit: Sie zeigt uns, wie wichtig es ist, sich nicht entmutigen zu lassen und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu wahren. “, betont Wildner. Opernliebhaber erwartet in der Burg Gars im Kamptal eine besonders gefühlvolle Bearbeitung von Mozarts Singspiel, die emotional wie musikalisch auf Intimität und Unmittelbarkeit setzt. Auf den weder dramaturgisch noch musikalisch zwingend notwendigen Chor wird in der „Garser Entführung“ verzichtet. Anstatt des Opernorchesters kommen ein Streichquintett und ein Akkordeon zum Einsatz. „ Das Drama wird sublimiert zwischen sechs Personen inszeniert und der künstlerische Fokus klar auf die Figurenbeziehungen und die Dialogsituationen gerichtet. Dabei soll der Kern der Handlung schonungslos offengelegt werden. “, so der Intendant. Im Zentrum steht das Drama einer Frau, die zwischen zwei Männern steht. Die szenische Umsetzung dieser besonderen „Entführung“ liegt in den Händen der griechisch-österreichischen Regisseurin Lisa Padouvas, die als Co-Regisseurin von Stephan Bruckmeier wesentlichen Anteil am Erfolg des Garser „Fidelio“ 2019 hatte.

Carmen – alle Karten behalten ihre Gültigkeit

Die ursprünglich vorgesehene „Carmen“-Produktion wird in die Spielzeit 2022 verschoben. Dem Garser Publikum wird die Oper in der von Regisseur Dominik Wilgenbus konzipierten Form von 14. Juli bis 6. August 2022 präsentiert. Bereits erworbene Karten können ab sofort auf Karten für die „Entführung“ umgetauscht werden (per E-Mail: office @ operburggars.at) oder behalten sitzplatzgenau ihre Gültigkeit für die neuen „Carmen“-Spieltermine im kommenden Jahr (alle Infos: www.operburggars.at)

Die detaillierte Presseinformation sowie Pressefotos zum Download finden Sie unter: operburggars.at/presse/.



Rückfragen & Kontakt:

OPER BURG GARS GmbH, E: office @ operburggars.at, T: +43(0)2985/33000