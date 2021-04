Action! Die „Soko Linz“ im ersten Trainings-Einsatz

Vorbereitung für neue ORF/ZDF-Krimiserie mit u. a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg und Damyan Andreev

Wien (OTS) - Sichere Festnahmen, der korrekte Umgang mit Handschellen und Schusswaffen, Selbstverteidigung, Angriffsabwehr und polizeiliches Vorgehen in Gefahrensituationen: All das und noch vieles mehr müssen gute Ermittlerinnen und Ermittler – und so auch das neue Team der „Soko Linz“ – beherrschen, um für den herausfordernden Alltag bestmöglich gerüstet zu sein. Noch bevor ab Juni im neu errichteten, topmodernen Ausbildungszentrum im oberösterreichischen Sattledt Polizistinnen und Polizisten geschult werden, hat für Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg und Damyan Andreev ebendort schon gestern, am Mittwoch, dem 21. April 2021, intensives Polizei-Einsatz-Training begonnen. Die Dreharbeiten zur neuen ORF/ZDF-Krimiserie starten im Mai.

Ein diverses, internationales Team im modern-urbanen Linz

Neben Katharina Stemberger (als erfahrener und resoluter Chefinspektorin Johanna „Joe“ Haizinger), Daniel Gawlowski (als ruhigem und bedachtem Kriminalhauptkommissar Ben Halberg), Anna Hausburg (als junger Chefin und Kriminalhauptkommissarin Nele Oldendorf) und Damyan Andreev (als jungem Kommissariats-Assistenten Aleks Malenov) wird auch Alexander Pschill (als gewissenhafter Gerichtsmediziner Richard „Richie“ Vitek) vor der Kamera stehen. Mit am Start sind auch die in Oberösterreich aufgewachsene Miriam Hie (als Yara Nejem, Facility-Managerin und heimliche Chefin des Kommissariats) sowie die Linzerin Paula Hainberger (als Bens Tochter Emilia Ertl).

Als spannende Stadt der Gegensätze zwischen Industrie, Digitalisierung, Kultur und Student/innen-Leben mit dem modernen Flair einer österreichischen Großstadt präsentiert sich Linz als weiterer „Soko“-Standort. Neu in der „Soko“-Familie sind aber nicht nur Team und Standort, sondern auch das Setting, in dem ermittelt wird: Die „Soko Linz“ wird als Polizeikooperationszentrum geführt, das im Dreiländereck Österreich, Deutschland und Tschechien zum Einsatz kommt und auch personell auf die österreichisch-deutsche Freundschaft setzt. Gedreht wird ab Mai in der ehemaligen Tabakfabrik in Linz, dem Hotspot von Start-up-Szene und jungen Unternehmen. Die 13 Folgen der ersten Staffel sind voraussichtlich 2022 in ORF 1 zu sehen.

Landespolizeidirektor Andreas Pilsl: „Viele schöne, spannende Momente in unserem Bundesland“

„Manche Krimis sind unrealistisch oder stellen Polizeiarbeit falsch dar. Dass sich das Team von ,Soko Linz‘ Anleihen und Tipps bei der echten Polizei holt, zeichnet diese Produktion bereits vor dem Start aus. Die oberösterreichische Polizeifamilie wünscht ,Soko Linz‘ jedenfalls einen guten Start und viele schöne, spannende Momente in unserem Bundesland.“

Katharina Stemberger: „Man muss ein grundneugieriger Mensch sein und Menschen lesen können“

Als erfahrene und resolute Chefinspektorin Johanna „Joe“ Haizinger steht Katharina Stemberger schon bald vor der Kamera. Was Stemberger im Rahmen des Polizei-Trainings alles gelernt hat: „Wir haben heute zum ersten Mal Waffen in der Hand gehabt und gelernt, wie man sie hält, wie man mit ihnen umgeht und was man sicherlich nicht macht.“ Über die größte Herausforderung: „Auch wenn es nur Übungswaffen sind, finde ich es ganz schwierig, auf einen anderen Menschen zu zielen. Ich habe gemerkt, wie groß mein Respekt vor der Waffe ist und vor dem, was man damit anrichten kann.“ Und weiter: „Leicht gefallen ist mir die Entschiedenheit – wenn Du beschließt, etwas zu tun, dann tue es. Das ist etwas, das ich in meiner Persönlichkeit in anderen Situationen gut finden kann. Die Professionisten sind sehr klar, sehr überlegt, sehr genau und sehr umsichtig. Der Begriff Action ist vollkommen unpassend – sie versuchen, Action zu vermeiden.“ Welche ermittlerischen Fähigkeiten schon in Katharina Stemberger stecken? „Man muss ein grundneugieriger Mensch sein und Menschen lesen können – beides mache ich gerne.“

Daniel Gawlowski: „Ermittler- und Schauspielarbeit haben viele Überschneidungspunkte“

Haizingers ruhigen und bedachten Gegenpart gibt Daniel Gawlowski als Kriminalhauptkommissar Ben Halberg. Gawlowski über das Polizei-Training: „Wir wurden von der Polizei herzlich aufgenommen und wunderbar betreut. Wir haben heute gelernt, wie wir uns im Einsatz in Räumen bewegen, wie eine Waffe zu führen ist, Handschellen anzulegen sind und die Dynamik zwischen den Kolleginnen und Kollegen aussieht. Entwaffnungen wurden uns beigebracht und wie wir damit umzugehen haben, wenn Gefahr in Verzug ist – Routinen und das ganze Prozedere, wenn ein Einsatz startet und der bzw. die Verdächtige abgeführt wird.“ Und weiter: „Ein guter Ermittler ist einfühlsam, ein guter Zuhörer, kann unglaublich gut Situationen erkennen und weiß auch, wie er damit umzugehen und darauf zu reagieren hat. Er ist ruhig und geduldig – aber wenn es darauf ankommt, gibt er Gas und Herzblut, um den Fall zu lösen.“ Welche ermittlerischen Fähigkeiten Gawlowski ausmachen? „Ermittler- und Schauspielarbeit haben viele Überschneidungspunkte. Auch wir sind immer auf ein Zusammenspiel bedacht. Ich denke, dass diese Qualität auch in der Ermittlungsarbeit sehr dienlich sein wird.“

Anna Hausburg: „Unterschiedliche Charaktere“

Anna Hausburg schlüpft in die Rolle der jungen Chefin und Kriminalhauptkommissarin Nele Oldendorf. Was sich Hausburg aus dem Polizei-Training mitnimmt? „Dass man selber kreativ und agil sein, aber sich auch aufeinander stützen muss. Wie unglaublich wichtig es ist, sich mit seinem Leben auf sein Team verlassen zu können, dieser Zusammenhalt untereinander und auch diese Abhängigkeit voneinander. Umso spannender ist es bei uns, dass so unterschiedliche Charaktere aufeinander treffen.“ Was einen guten Cop ausmacht? „Die Menschen und Geschichten dahinter zu sehen und nicht den Blick für die Person zu verlieren.“ Welche ermittlerische Fähigkeit in ihr stecken: „Die Beobachtung. Ich beobachte sehr gerne und kann mich sehr gut in Menschen hineinversetzen.“

Damyan Andreev: „Erinnerung aus der Kindheit“

„Wenn ich kein Schauspieler wäre, wäre ich wahrscheinlich Special Agent – und heute habe ich mir diese Erinnerung aus der Kindheit wieder geholt. Das war schön.“ Was sich Damyan Andreev, der den jungen Kommissariats-Assistenten Aleks Malenov spielt, für seine Rolle mitnimmt: „Aleks erlebt das alles nicht so mit, ist eher vor dem Computer und am Recherchieren – aber manchmal wird er dann doch woandershin geschickt. Für meine Figur konnte ich mitnehmen, wie dynamisch das alles sein könnte.“ Wie viel Ermittler in ihm steckt:

„Ich bin ein Typ, der viel machen will und auch viel macht, und das ist auch meine Figur – immer am Tun, immer am Suchen, immer bereit, verlässlich und hilfsbereit.“

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at