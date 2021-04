Wiener Stadterneuerungspreis 2020/21: Shortlist zur Vergabe der renommierten Auszeichnung fixiert

Wien (OTS) - Die 35. Ausgabe des Wiener Stadterneuerungspreises geht in die heiße Phase: Mit Ende der Nominierungsfrist am 24. März wurden 37 Projekte für den renommierten Branchen-Award der Landesinnung Bau der Wirtschaftskammer Wien eingereicht. Eine hochkarätig besetzte Fachjury hat aus allen Einreichungen die 16 besten Projekte für die Shortlist gekürt. Die Nominierten haben nun die Möglichkeit, ihre Leistungen den Juroren im Detail zu präsentieren. Diese entscheiden, wer das Rennen um die begehrten Auszeichnungen in drei Kategorien für sich entscheiden wird.

„Großer Dank gilt allen teilnehmenden Betrieben für die zahlreichen Einreichungen. Diese zeigen eindrucksvoll die große Bandbreite qualitativer Höchstleistungen bei Revitalisierungsprojekten des Wiener Baugewerbes“, freut sich Dipl.-Ing. Mario Watz, Innungsmeister der Landesinnung Bau Wien, über die Vielzahl an Nominierungen. „Das Wiener Baugewerbe ist eine stabile Stütze des Wirtschaftsstandorts Wien und trägt maßgeblich zur hohen Lebensqualität der Bundeshauptstadt bei. Besonders in diesen herausfordernden Zeiten haben sich unsere Mitgliedsbetriebe einmal mehr durch Expertise, Engagement und Innovationsgeist ausgezeichnet – das würdigen wir mit dem Wiener Stadterneuerungspreis.“

„Ich möchte mich bei allen Einreichenden herzlich für ihre Arbeit bedanken, sie tragen mit ihrer wertvollen Arbeit ganz wesentlich zur lebenswerten Erneuerung unserer Stadt bei. Die geförderte Sanierung ist ein ganz zentraler Erfolgspfeiler des Wiener Wohnbau-Modells, das weltweit als Vorbild für die Schaffung von leistbarem und lebenswertem Wohnraum gilt. Gerade erst jüngst haben wir mit der Reform der Wiener Sanierungsverordnung noch einmal deutliche Verbesserungen beschlossen. Ab Mai können etwa auch bereits Sanierungskonzepte mit bis zu 5.000 Euro und mit bis zu 50 Prozent der nachgewiesenen Kosten gefördert werden. Überdies gibt es ebenfalls ab Mai mit der ‚Hauskunft‘ eine kostenlose Servicestelle der Stadt Wien rund ums Sanieren. Als Sanierungsberatung begleitet die ‚Hauskunft‘‘ alle, die Häuser sanieren wollen, unabhängig ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, mit oder ohne Förderung“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Im Fokus: Höchstleistungen bei Revitalisierungsprojekten

Die Vergabe der begehrten Auszeichnung in drei Kategorien erfolgt in einem zweistufigen Prozess: Nach Ende der Einreichfrist erstellt eine Fachjury die Shortlist mit den besten Projekten. Nominierte haben daraufhin die Möglichkeit, weitere Details und Besonderheiten ihres Projektes zu präsentieren. Die Kür der Sieger erfolgt im Anschluss durch die Juroren. In diesem Jahr wird den Gewinnern erstmals die neue Trophäe – der „Wiener Güteziegel“ in Gold, Silber und Bronze – verliehen.

Der Wiener Stadterneuerungspreis wird an Projekte vergeben, die einen wesentlichen Beitrag zur Revitalisierung oder Verbesserung bestehender Bausubstanz leisten. In der Kategorie „PIONIER LEISTUNG“ werden Innovationsgeist und die Anwendung neuer Bauweisen, Baustoffe oder Gebäudetechnologien prämiert. Die „BRAVOUR LEISTUNG“-Wertung zeichnet markante Revitalisierungsprojekte aus, die das Stadtbild verbessern und wesentlich zur Stadtentwicklung beitragen. Außergewöhnliche Projekte Wiener Baumeister werden in der Kategorie „WIENER MEISTER LEISTUNG“ gekürt.

Mehr Informationen zum Wiener Stadterneuerungspreis 2020/21 finden Sie unter www.stadterneuerungspreis.at.

Die Shortlist des Wiener Stadterneuerungspreises 2020/21:

Porzellangasse 36, 1090 Wien

Bauausführende: Baumeister Rudolf Denk Gesellschaft m.b.H.

Planer: Praschl-Goodarzi Architekten ZT-GmbH

Bauherr: PUBA Privatstiftung zur Unterstützung und Bildung von Arbeitnehmerlnnen

Traungasse 12, 1030 Wien

Bauausführende: AY-KA Bau GmbH

Planer: BWM Architekten und Partner ZT GmbH

Bauherr: WertInvest Beteiligungsverwaltungs GmbH

Braunhirschengasse 7, 1150 Wien

Bauausführende: Baumeister Dipl.-Ing. Mörtinger & Co GmbH

Planer: Trimmel Wall Architekten ZTGmbH

Bauherr: Helga Brun

Leystraße 81, 1200 Wien

Bauausführende: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.

Planer: Gassner & Partner Baumanagement GmbH

Bauherr: WEG Leystraße 81, 1200 Wien Ulreich Verwaltungs GmbH

Neilreichgasse 3-5, 1100 Wien

Bauausführende: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.

Planer: Gassner & Partner Baumanagement GmbH

Bauherr: WEG Neilreichgasse 3-5 Ulreich Verwaltungs GmbH

Rasumofskygasse 10, 1030 Wien

Bauausführende: Dipl.Ing. Wilhelm Sedlak Gesellschaft m.b.H.

Planer: aichberger architektur ZT GmbH

Bauherr: Maria Becker-Lindner

Goethehof – Schüttaustraße 1-39, 1220 Wien

Bauausführende: ARGE und Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. und Sareno Objektisolierung GmbH & Co KG

Planer: GSD Gesellschaft für Stadt- und Dorferneuerung Ges.m.b.H. und Architekturatelier Kiener ZT-KEG

Bauherr: Stadt Wien - Wiener Wohnen

Voltagasse 53 / Bunsengasse 5, 1210 Wien

Bauausführende: Mandlbauer Bau GmbH

Planer: Architekt Musial ZT GmbH

Bauherr: M EG Voltagasse 53

SVS – Wiedner Hauptstraße 84, 1050 Wien

Bauausführende: Dipl.Ing. Wilhelm Sedlak Gesellschaft m.b.H.

Planer: ARGE und ATP Planungs GmbH / Hinterwirth Architekten und Ausführungsplanung: Leopold ZT GmbH

Bauherr: SVS - Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen

Geblergasse 116-120, 1170 Wien

Bauausführende: Mandlbauer Bau GmbH

Planer: MP-Architekten ZT GmbH

Bauherr: Josef Manner & Comp.AG

Hütteldorfer Straße 252, 1140 Wien

Bauausführende: Karl Mach Gesellschaft m.b.H.

Planer: Treberspurg & Partner Architekten ZT GmbH

Bauherr: Stadt Wien - Wiener Wohnen

Kaiserbadschleuse – Schwimmende Gärten, 1010 Wien

Bauausführende: STRABAG AG

Planer: Carla Lo Landschaftsarchitektur und ghp Gmeiner Haferl & Partner ZT GmbH

Bauherr: Wiener Gewässer Management GmbH

Geblergasse 11 + 13, 1170 Wien

Bauausführende: Profitbau GmbH (Konkurs) und SOLO Bau KG

Planer: Zeininger Architekten und Hollinsky & Partner ZT-GmbH und TB Käferhaus GmbH und Prause iC ZT-GmbH

Bauherr: GEB11: Angelika + Johannes Zeininger und GEB13: Stefan + Johann Fischer

Walfischgasse 13 / Krugerstraße 16, 1010 Wien

Bauausführende: Böhm Stadtbaumeister & Gebäudetechnik GmbH

Planer: Architekt DI Thomas Kutschera

Bauherr: Wiener Städtische Versicherung AG

Sperlgymnasium – Kleine Sperlgasse 2C, 1020 Wien

Bauausführende: Pittel+Brausewetter Gesellschaft m.b.H.

Planer: POS architekten ZT gmbh

Bauherr: Bundesimmobilienges. m.b.H

Kundmanngasse 21-27, 1030 Wien

Bauausführende: HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. und ÖSTU-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH

Planer: Atelier d’architecture Chaix & Morel et Associés SA und Christian Anton Pichler ZT GmbH

Bauherr: Dachverband der österreichischen Sozialversicherungen

Für Wien. Die Wiener Baumeister

In Wien gibt es rund 1.150 selbständige Baumeisterinnen und Baumeister– ein Berufsstand mit großer Tradition, Expertise, Verantwortung und Innovationskraft. Wiener Baumeister sind jährlich an zahlreichen Projekten in der Stadt beteiligt und leisten wichtige Beiträge zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Stadt, zur Schaffung von Wohnraum und zur hohen Lebensqualität in Wien.

www.bauinnung.at



Rückfragen & Kontakt:

Michael Moser

Ecker & Partner

+43 660 3151344

bau @ eup.at