„Musikfangschnur“ bei „Was gibt es Neues?“ am 23. April in ORF 1

Mit Cantz, Beimpold, Stipsits, Lukas und Gernot

Wien (OTS) - Guido Cantz hat es so gut bei Oliver Baier gefallen, dass er auch in der neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 23. April 2021, um 22.40 Uhr in ORF 1 wieder mit dabei ist. Zum „Welttag des Buches“ teilt er die gute Laune diesmal mit Ulrike Beimpold, Thomas Stipsits, Leo Lukas und Viktor Gernot. Sie alle rätseln u. a. über Fragen wie: Warum gab es 1939 unterschiedlich große Oscar-Statuetten bei der alljährlichen Verleihung? oder Was ist eine „Musikfangschnur“? Letztere wird passenderweise vom Musikkabarettduo Kaufmann-Herberstein gestellt.

