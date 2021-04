Ab 25. April „Stars & Talente – Von und mit Leona König“ in ORF 2: Nachwuchsförderin trifft Rolando Villazón und Alma Deutscher

Kunstgespräch und Probenbesuch bei „Cinderella“-Generalprobe am Salzburger Landestheater

Wien (OTS) - Im Dezember 2020 ging „Stars und Talente – Von und mit Leona König“ erstmals in ORF III on air, nach fünf ausgestrahlten Folgen wird das TV-Format zur Förderung des Klassiknachwuchses in Österreich nun in ORF 2 fortgeführt. Ab 25. April 2021 sind wöchentlich, sonntags um 18.00 Uhr, vier weitere Ausgaben der vorläufig neunteiligen Reihe zu sehen, die aufstrebende junge Musikerinnen und Musiker auf ihrem künstlerischen Weg begleitet. Diese sind großteils bisherige Teilnehmer/innen bzw. Gewinner/innen des Musikförderpreises „Goldene Note“, der von Leona König, ihres Zeichens Obfrau des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF), initiiert wurde und heuer zum fünften Mal ausgetragen wird. Das diesjährige Finale am 21. Mai ist erstmals als glanzvolle, von Thomas Gottschalk moderierte TV-Gala im Hauptabend von ORF 2 zu sehen. Für die jüngste „Stars & Talente“-Folge am 25. April traf Leona König in Salzburg, der Heimat des einstigen Wunderkinds Wolfgang Amadeus Mozart, Startenor und Mozartwoche-Intendant Rolando Villazón sowie das britische Klassik-Wunderkind Alma Deutscher. Die mittlerweile 16-jährige erfolgreiche Komponistin, Pianistin und Violinistin, die selbst schon zweimal „Goldenen Note“-Jurymitglied war, feierte mit der Neufassung ihrer bereits im Alter von zehn Jahren geschriebenen Oper „Cinderella“ Ende Februar am Landestheater Premiere.

Mehr zum Inhalt der Sendung:

Während Alma Deutscher am Klavier improvisiert, erzählt sie Leona König davon, wie sie mit sechs Jahren ihre erste Sonate und mit neun ihr erstes Orchesterwerk schrieb. Mit nur zwei Jahren begann sie bereits mit den Klavierspielen und nur zwei Jahre später bekam sie ihre erste Geige. Die Idee zur Komposition der ersten abendfüllenden Oper „Cinderella“, die 2016 in Wien uraufgeführt wurde, kam Alma schon mit acht Jahren. „Stars & Talente“ gibt Einblicke in die Proben der vom Salzburger Landestheater beauftragten Neufassung von Deutschs Werk mit Laura Incko („Cinderella“) und Luke Sinclair („Prinz“) in den Hauptrollen und zeigt, wie die Nachwuchskünstlerin mit den Darstellern arbeitet.

In der Bibliothek des Mozarteums bringt Leona König die junge Britin und Mozartwoche-Intendant Rolando Villazón zum Gespräch über Kunst, Mozart und das kreative Schaffen zusammen. Die Stadt, in der Villazón mit der legendären Festspiel-Inszenierung von „La Traviata“ 2005 an der Seite von Anna Netrebko seinen internationalen Durchbruch feierte, lässt ihn in Erinnerungen schwelgen. Er spricht über seine Liebe zu Salzburg und über die Mozartwoche. Auch für Alma ist die Festspielstadt in ganz besonderer Erinnerung geblieben, da sie hier ihre erste Oper, ausgerechnet Mozarts „Zauberflöte“, als Kind erleben durfte. Zum Abschluss der Sendung besuchen Leona König und Rolando Villazón die Generalprobe von „Cinderella“. Während das Orchester sich einstimmt, nimmt Alma Deutscher, die selbst mitwirkt, auf der Bühne Platz und stimmt auf ihrer Geige den ersten Ton an.

„Stars & Talente“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von F.F.P. Film- & Fernsehproduktion Gesellschaft m.b.H (Produzent: Philipp Schwinger). Die TV-Reihe, in Szene gesetzt von Tommy Schmidle, stellt Nachwuchskünstler/innen ins Rampenlicht, blickt ihnen über die Schulter und zeigt so manche Parallele zu den Karrieren internationaler Stars. So drehen sich die nächsten Folgen um Piotr Beczała, Elīna Garanča und das Janoska Ensemble. Außerdem gibt es Einblicke in die Auditions der „Goldenen Note 2021“.

