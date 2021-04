VAT-Präsident Markus Fellhofer begrüßt neue Mittel für den Glasfaserausbau

VAT-Mitglieder als Top Fördernehmer werden auch diese Mittel wieder verdoppeln

Wien (OTS) - „Die heutige Ankündigung der nächsten Fördermittel kommt genau zur richtigen Zeit um das Momentum, das derzeit am Markt besteht, nicht zu verlieren“, sagt Fellhofer zur heutigen Ankündigung von Bundeskanzler Kurz und Bundesministerin Köstinger, 1,4 Mrd. € an Förderungen für den Ausbau von Netzen mit sehr hoher Kapazität zur Verfügung zu stellen.

„Unsere Mitglieder werden in den nächsten Jahren knapp 2 Milliarden Euro in den Ausbau von Glasfaser- und 5G-Netzen investieren und dadurch die Förderungen verdoppeln“ sagt Fellhofer und verweist auf die Notwendigkeit gut gestalteter Spielregeln, um die Mittel zielgerichtet einzusetzen.

„Es geht nun darum gemeinsam an den Richtlinien zu arbeiten, sodass die Förderungen schnell, effizient und unbürokratisch in den flächendeckenden Ausbau von Glasfasernetzen fließen können“, so Fellhofer abschließend.

Verband Alternativer Telekom-Netzbetreiber (VAT)

Der VAT, ein Netzwerkpartner des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI), ist die Interessenvertretung von im Zuge der Telekom-Liberalisierung neu in den Markt eingetretenen Betreibern. VAT-Mitgliedsunternehmen sind Breitbandinitiative Kärnten, Colt Technology Services GmbH, Energie AG Oberösterreich Telekom GmbH, Energie Steiermark Technik GmbH, Fiber Service OÖ GmbH, HALLAG Kommunal Gmbh, Hutchison Drei Austria GmbH, Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, kabelplus GmbH, KELAG, Linz AG, Liwest Kabelmedien GmbH, Mass Response Service GmbH, nöGIG Service GmbH, öGIG GmbH, TirolNet GmbH, VXFiber GmbH und Wien Energie GmbH.

