Was sagt das Grundbuch? willhaben und IMMOunited haben das Jahr 2020 in Tirol und Vorarlberg genauer unter die Lupe genommen

Die meisten Transaktionen gab es in Tirol in Innsbruck-Land, in Vorarlberg in Bregenz



Knapp 19,8 Mio. Euro kostete das exklusivste Einfamilienhaus, verkauft in Kitzbühel (Tirol)



Das größte Grundstück wechselte in Doren (Vorarlberg) den Eigentümer

Im Rahmen der gemeinsamen Jahresanalyse der Immobilienplattform willhaben und dem Grundbuchexperten IMMOunited wurden die Transaktionsanzahl, Top-Deals sowie Transaktionssummen und die größten Grundstücksverkäufe aus 2020 analysiert. Dabei ergaben sich viele spannende Einblicke in das Transaktionsgeschehen in Tirol und Vorarlberg. So gab es die meisten Transaktionen in Tirol in Innsbruck-Land, in Vorarlberg in Bregenz. Die Schlusslichter bilden jeweils Reutte in Tirol und Bludenz in Vorarlberg. Die mit Abstand hochpreisigste Transaktion gab es in Bregenz (Vorarlberg), wo ein Gebäude für 72,3 Millionen Euro über den Tisch ging.



Die spannendsten Ergebnisse aus der Analyse:

Top 3 Spitzenreiter-Bezirke in den Bundesländern (Meiste Immobilien-Transaktionen absolute Zahlen)

Tirol

1.433 in Innsbruck-Land

1.116 in Innsbruck-Stadt

905 in Kufstein

Vorarlberg

1.291 in Bregenz

967 in Dornbirn

967 in Feldkirch

Der Bezirk mit den wenigsten Transaktionen in den Bundesländern – absolute Zahlen

Tirol

194 in Reutte



Vorarlberg

436 in Bludenz

Wohnungen und Einfamilienhäuser: Die 10 Top-Transaktionen – nach Kaufpreis

Tirol

19,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel

10,5 Mio. Euro, eine Landvilla in Kitzbühel

10,3 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel

9,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus samt Gästehaus in Kirchberg

9,3 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Aurach bei Kitzbühel

6,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel

6,8 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Kitzbühel

6,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel

6,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel

6,2 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kirchberg



Vorarlberg

2,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Dornbirn

2,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Lochau

2,7 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Lochau

2,5 Mio. Euro, eine Wohnung in Lech

2,2 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Hard

2,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Hard

1,9 Mio. Euro, eine Wohnung in Lech

1,9 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Dornbirn

1,9 Mio. Euro, eine Wohnung in Lech

1,7 Mio. Euro, eine Wohnung in Bregenz

Die zehn größten Transaktionen – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)

Tirol

24,2 Mio. Euro, ein Büro- und Verwaltungsgebäude in Innsbruck

23,2 Mio. Euro, ein Hotel/Pension in Innsbruck

19,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel

15,8 Mio. Euro, ein Gebäude in Reith bei Kitzbühel

15,4 Mio. Euro, ein Gebäude in Kirchberg

15,1 Mio. Euro, ein Hotel/Pension in Sölden

13,4 Mio. Euro, ein Grundstück in St. Johann

11,8 Mio. Euro, ein Gebäude in Innsbruck

11,0 Mio. Euro, ein Mehrfamilienhaus in Aurach bei Kitzbühel

10,8 Mio. Euro, ein Geschäftsgebäude in Innsbruck



Vorarlberg

72,3 Mio. Euro, ein Gebäude in Bregenz

16,4 Mio. Euro, eine Landwirtschaft in Dornbirn

15,0 Mio. Euro, ein Gebäude in Götzis

12,4 Mio. Euro, ein Betriebs- und Geschäftsgebäude in Rankweil

9,2 Mio. Euro ein Bürogebäude in Klaus

8,5 Mio. Euro, ein Gebäude in Hohenems

7,3 Mio. Euro, ein Gebäude in Hard

5,9 Mio. Euro, ein Zinshaus in Lauterach

5,5 Mio. Euro, ein Grundstück in Fußach

5,2 Mio. Euro, ein Gebäude in Bregenz

Die 10 Top Grundstück-Deals nach Fläche

Tirol

38.000 m² in St. Johann

36.000 m² in Polling

36.000 m² in Langkampfen

35.000 m² in Innsbruck-Igls

29.000 m² in Tobadill

27.000 m² in Leutasch

26.000 m² in Strass im Zillertal

25.000 m² in Zirl

24.000 m² in Zöblen

24.000 m² in Axams



Vorarlberg

75.000 m² in Doren

49.000 m² in Frastanz

38.000 m² in Bludenz

37.000 m² in Fußach

37.000 m² in Riefensberg

31.000 m² in Schwarzach

31.000 m² in Fontanella

30.000 m² in Doren

30.000 m² in Albertschwende

27.000 m² in Riefensberg

Methodik

Um ein möglichst vollständiges und realistisches Abbild für den jeweiligen Zeitraum (01.01.2020 - 31.12.2020) sicherzustellen, erfolgt die Grundbuch-Analyse stets nach Kaufvertragsdatum und ein Quartal weiter zurückliegend, um auch langwierigen Verbücherungsprozessen etc. entsprechend Rechnung zu tragen. Stichtag der Auswertung ist der 06.04.2021.

