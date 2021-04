FPÖ – Hofer: „Österreich-Tausender“ ist wichtige Soforthilfe für Menschen und heimische Wirtschaft

Gutschein-Modell bringt finanzielle Erleichterung und kurbelt Umsatz an

Wien (OTS) - Die Corona-Krise und die damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen der Bundesregierung haben die heimische Bevölkerung und die Wirtschaft in die größte finanzielle Krise seit dem Ende des 2. Weltkriegs geführt. Neben den rund 500.000 Arbeitslosen müssen hunderttausende Menschen mit zum Teil erheblichen finanziellen Abstrichen in der Kurzarbeit leben. Vor allem Alleinerziehende sind in größter Not. Die Wirtschaftsbetriebe – und hier vor allem jene in den Bereichen Gastronomie, Tourismus, Kultur und Handel/Dienstleistungen – waren und sind mit schweren Umsatz- und Gewinneinbrüchen konfrontiert. „Wir brauchen jetzt eine Starthilfe in Form von frischem Geld. Die Betriebe benötigen Umsätze, um ihr Geschäft wieder ankurbeln zu können“, betont FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Nobert Hofer. Er sieht den „Österreich-Tausender“ als ein wirksames Instrument, um genau das zu gewährleisten. Und genau jetzt sei auch der richtige Zeitpunkt dafür.

Jeder Staatsbürger soll eintausend Euro in Form von Gutscheinen erhalten. Das gilt auch für Minderjährige und ist somit eine deutliche Unterstützung für Familien. Diese Gutscheine können dann bei all jenen Unternehmen eingelöst werden, die in Österreich ihre Steuern bezahlen. „Das Begleichen der Stromrechnung soll ebenso möglich sein wie der Kauf eines Sportgeräts oder ein Frisörbesuch – der Gutschein gilt also für Waren und Dienstleistungen“, erklärt Hofer. Die FPÖ hat die Idee dieses Gutschein-Modells bereits im April 2020 erstmals präsentiert, der ÖGB hat diese Forderung im Herbst 2020 dankenswerterweise ebenfalls entwickelt.

„Es geht in einer Phase, in der immer mehr Menschen verzweifeln sind und kaum noch Perspektiven haben, um Hoffnung und um unbürokratische und rasche Hilfe. Kein kompliziertes Ausfüllen von dutzenden Formularen, um dann in ein paar Monaten vielleicht aus einem Hilfsfonds ein paar Euro zu bekommen. Die Menschen und die heimischen Betriebe brauchen diese Unterstützung jetzt“, so Norbert Hofer. Am Ende des Tages würde sich diese Investition des Staates in seine Menschen, in die Wirtschaft und für Arbeitsplätze auch für den Staatshaushalt rechnen.

