Leiner Mariahilferstraße: Jugendstil-Geländer kommt unter den Hammer

Zum Abschluss eines der größten Auktionsprojekte Österreichs wird mit dem Treppengeländer nun eine besondere Rarität für den guten Zweck versteigert.

Wien/Niklasdorf (OTS) - Die Benefizauktion bietet die Chance, sich ein nicht alltägliches Treppengeländer nach Hause zu holen und gleichzeitig eine gute Sache zu unterstützen: Insgesamt rund 320 Laufmeter der gusseisernen Elemente können nun online auf aurena.at ersteigert werden, aufgeteilt auf 27 Positionen. Die Zuschläge erfolgen am 5. Mai 2021, geboten werden kann bereits jetzt.

Auktion zugunsten des Wiener Hilfswerks

Die Anlage steht nicht unter Denkmalschutz und ist nicht die originale aus dem Eröffnungsjahr des Warenhauses Esders im Jahr 1895, hat aber dennoch ein besonderes Flair. In Kooperation mit der Auktionsplattform AURENA spendet der Gebäudeeigentümer SIGNA Real Estate den Erlös der Auktion an das Wiener Hilfswerk.

Nachhaltigkeit im doppelten Sinn

„Was uns an der Benefizauktion besonders freut, ist der Aspekt der Nachhaltigkeit. So wird der Abbau der ehemaligen Leiner-Treppe ebenso nachhaltig den Projekten des Wiener Hilfswerks helfen. Den Erlös führen wir der barrierefreien Adaptierung unserer Hilfswerk Nachbarschaftszentren zu. Sozusagen wird uns die Leiner-Treppe zu einer barrierefreien Zukunft“, so Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks.

Abschluss eines erfolgreichen Großprojekts

„Wir freuen uns, dass wir dieses für uns sehr erfolgreiche Großprojekt nun mit einer Benefizauktion abschließen können. Es ist uns gelungen, die mehr als 40.000 Artikel des Leiner-Standorts innerhalb weniger Wochen zu versteigern. Das gesamte Gebäude ist damit für den Abbruch vorbereitet – nur das Stiegengeländer gibt es nun auf aurena.at noch zu ergattern“, so Jürgen Blematl, Leiter der Digital-Unit von AURENA.

Ablauf

Die Versteigerung läuft online auf aurena.at. Nach einmaliger Registrierung kann jeder – ob Firma oder Privatperson – mitbieten. Mitgesteigert werden kann ab sofort.

Zur Auktion: https://www.aurena.at/auktion/4144/Benefiz-Auktion

Ablauf der Auktion:

Besichtigungsmöglichkeit vor Ort (1070 Wien, Mariahilfer Straße 18):

30.4.2021 von 13:00 bis 15:00 Uhr

30.4.2021 von 13:00 bis 15:00 Uhr Zuschläge online auf aurena.at: 5.5.2021 ab 09:00 Uhr

Abholung der ersteigerten Positionen durch die Höchstbieter vor Ort:

7.5.2021 von 08:00 bis 12:00 Uhr

Leiner Mariahilferstraße: Jugendstil-Geländer zur Auktion

Rückfragen & Kontakt:

DI Jürgen Blematl

+43 676 757 8070

j.blematl @ aurena.at

aurena.group