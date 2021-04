Marktamt Wien: 16 neue LebensmittelinspektorInnen im Dienste für sichere Lebensmittel angelobt

66 Kontrolleure im täglichen Einsatz für unsere sicheren Lebensmittel

Wien (OTS) - Über 25.000 Kontrollen führt das Wiener Marktamt jährlich in Sachen Lebensmittelsicherheit durch und zieht dabei gesundheitsschädliche oder - gefährdende Lebensmittel aus dem Verkehr. Nahezu rund um die Uhr sind die LebensmittelinspektorInnen täglich im Einsatz. Zur Verstärkung dieser so wichtigen Tätigkeit hat die für die Märkte und den KonsumentInnenschutz zuständige Stadträtin Ulli Sima heute 16 neue Lebensmittelinspektor*innen bestellt. Somit sind ab nun 66 Organe im Einsatz, die das Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes exekutieren, so viele Kontrolleure gibt es in keinem anderen Bundesland.

„Mein Dank gilt diesen so engagierten Kolleginnen und Kollegen des Marktamts, ihr leistet einen tollen und so wichtigen Job und sorgt dafür, dass wir alle sichere Lebensmittel genießen können“, so Sima bei der heutigen Angelobung der neuen Organe am Schlingermarkt. Auch Bezirksvorsteher Georg Papai gratuliert den neuen Kontrolleuren, die natürlich auch auf „seinem“ Schlingermarkt sowie in den vielen Lebensmittelbetrieben in Floridsdorf unterwegs sind: „Auch ich darf den neuen LebensmittelinspektorInnen zu ihrer bestandenen Ausbildung gratulieren. Als Bezirksvorsteher eines der größten Flächenbezirks freue ich mich auf die gute Arbeit in den vielen Lebensmittelbetrieben in Floridsdorf und natürlich auch am Schlingermarkt“.

Das Einsatzgebiet der Kontrolleure ist breit: Es reicht von Produktionsbetrieben über Großküchen beim Bundesheer, in Wohnheimen und Spitälern bis zum Wirtshaus ums Eck sowie im kleinen Supermarkt und natürlich auf den Wiener Märkten.

„Essen müssen wir alle, daher handeln wir im Falle von Beanstandungen rasch und konsequent, um möglichen Schaden von den Wiener Konsument*innen abzuwenden“, erklärt Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

Ausbildung zum/zur Lebensmittelinspektor*in beim Marktamt

Um als Lebensmittelinspektor*in beim Marktamt tätig werden zu können, wird eine einschlägige Schulausbildung mit Maturaabschluss vorausgesetzt. Danach ist eine Ausbildung bestehend aus 9 Modulen zu absolvieren. Themenschwerpunkte wie, Mikrobiologie, Toxikologie, Warenkunde und Lebensmittelrecht werden den Kursteilnehmern in 1440 Unterrichtseinheiten, sowohl theoretisch als auch praktisch, vermittelt. Abgeschlossen wird die Ausbildung zum/zur Lebensmittelinspektor*in mit bestandenen Einzel- sowie einer kommissionellen Abschlussprüfung.

