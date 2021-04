Einladung VGT-Aktion Vollspaltenboden: Aktive mit Köstinger Konterfei und langen Nasen

Der VGT wirft der Landwirtschaftsministerin einige Lügen im Zusammenhang mit der Schweinehaltung auf Vollspaltenboden vor, mit der sie ihr Veto gegen das Verbot begründet

Wann: Donnerstag 22. April, 10 Uhr

Wo: Stubenring 1, 1010 Wien, vor dem Landwirtschaftsministerium

Was: Tierschützer:innen mit Köstinger Masken und langen Nasen halten gemeinsam ein Spruchband „MINISTERIN KÖSTINGER LÜGT“



Der Vollspaltenboden ist eine Qual für die Tiere, 96 % der Menschen hierzulande wollen Stroh für Schweine und die Umstellung würde den Preis pro kg Schweinefleisch um 35 Cent erhöhen. Was könnte also gegen ein Verbot der Haltung von Schweinen auf Vollspaltenboden sprechen? Diese Frage beantwortet ÖVP-Landwirtschaftsministerin Köstinger mit faktischen Unwahrheiten. Darauf will der VGT aufmerksam machen – und freut sich auf eine Unterlassungsklage der Ministerin, falls sie der Meinung ist, der Vorwurf stimme gar nicht.

Datum: 22.04.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Landwirtschaftsministerium

Stubenring 1, 1010 Wien, Österreich

Url: https://vgt.at/presse/news/2021/news20210421mn.php

