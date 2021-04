eXXpress: Nächste Festnahme in der Ibiza-Clique

5000 Euro für belastendes Sex-Video

Wien (OTS) - Für den Personenkreis, dem der Sturz der türkis-blauen Regierung mit dem Ibiza-Mini-Videozusammenschnitt und mit Medien-Hilfe im Mai 2019 gelungen ist, läuft’s nicht gut. Nach der Verhaftung von Detektiv H. (41) in Berlin und der Verurteilung eines seiner Freunde in Salzburg, klickten nun beim nächsten Tatverdächtigen (43) aus dieser Clique die Handschellen.

Dem Rumänen wird die Beteiligung am Dreh eines Sex-Videos vorgeworfen, mit dem eine junge Mutter in einem Scheidungskrieg erpresst werden sollte, wie das Nachrichtenportal eXXpress am Dienstagabend auf seiner Homepage berichtet.

Lesen Sie alle Details dazu auf: www.exxpress.at



Rückfragen & Kontakt:

redaktion @ exxpress.at

eXXpress.at