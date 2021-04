iHerb eröffnet sein sechstes Fulfillment Center in Hongkong

Pasadena, Kalifornien (ots/PRNewswire) - iHerb freut sich, die Eröffnung seines sechsten Fulfillment Centers bekannt zu geben. Die Niederlassung in Hongkong wird die zweite des Unternehmens in Übersee sein und wird China, Hongkong, Japan, Malaysia, Singapur und Thailand bedienen. Das Fulfillment Center wird bis zu 6.000 der meistverkauften Produkte von iHerb führen und die Liefergeschwindigkeit für die Lieblingsartikel der Kunden bis zum nächsten Tag verbessern, wenn die Bestellung vor 13:00 Uhr Hongkong-Zeit aufgegeben wird.

Das Fulfillment-Center in Hongkong wird in Partnerschaft mit DB Schenker errichtet, die für das gesamte Spektrum an Lagerverwaltungsdienstleistungen verantwortlich ist. Ausgestattet mit einer hochmodernen AGV-Roboterlösung, die die Effizienz der Kommissioniervorgänge erhöhen wird, soll das Fulfillment Center bis zu 20.000 Bestellungen pro Tag verarbeiten.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung und der Expertise von DB Schenker während der Konzeptentwicklung, der Implementierung und der Go-Live-Phase dieser neuen Partnerschaft", sagte Miriee Chang, Chief Operating Officer, iHerb Global Logistics. "Dieser neue Betrieb wird es uns ermöglichen, unsere Kunden in Asien schneller und mit erstklassiger Genauigkeit zu bedienen und die Kundenerfahrung deutlich zu verbessern."

Alle iHerbs Fulfillment Centers erfüllen die höchsten Standards für Sauberkeit und sind GMP (Good Manufacturing Practice) registriert. Darüber hinaus werden sie in einer kühlen, klimatisierten Umgebung von 74-75 Grad Fahrenheit (23-24 Grad Celsius) aufbewahrt und verfügen über große begehbare Kühleinheiten für Artikel, die z. B. Acidophilus enthalten und geregelte Temperaturen erfordern.

Informationen zu iHerb: iHerb ist einer der größten US-amerikanischen E-Commerce-Händler, der 30.000 Produkte von 1.200 Top-Marken an Millionen von Kunden auf der ganzen Welt anbietet. iHerb versendet direkt aus GMP-zertifizierten, hochmodernen klimatisierten Lagern an Kunden in 188 Ländern und Territorien. Seit 1996 hat iHerb kontinuierlich Innovationen eingeführt, um Produkte von höchster Qualität zum bestmöglichen Preis und mit dem vorteilhaftesten Kundenerlebnis zu liefern. https://www.iherb.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/742063/iHerb_Logo.jp g

Rückfragen & Kontakt:

press @ iherb.com