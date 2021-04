Adare Pharma Solutions ernennt Ludger Roedder zum Präsidenten, Adare Biome

Lawrenceville, New Jersey (ots/PRNewswire) - Adare Pharma Solutions freut sich, bekannt zu geben, dass Ludger Roedder dem Unternehmen als Präsident von Adare Biome beigetreten ist. Da sich Adare dem Wachstum seiner Geschäftsbereiche Pharma Solutions und Microbiome verschrieben hat, wird Ludger dazu beitragen, die Position von Adare Biome als wichtiger Akteur für die Bereiche Human- und Tiergesundheit sowie Ernährung zu festigen. In der neu geschaffenen Position des Präsidenten von Adare Biome wird Ludger die Verantwortung für das gesamte Mikrobiomgeschäft übernehmen und als Mitglied des Executive Leadership Teams von Adare fungieren.

Im Einklang mit Adares Strategie, das Wachstum des Mikrobiom-Geschäfts zu beschleunigen, wird Ludger dafür verantwortlich sein, den Ansatz zur Erweiterung der Reichweite des Unternehmens und zur Skalierung seiner Lösungen für Kunden und Patienten voranzutreiben. Er und das Biome-Team werden Lactéol durch Produkt- und geografische Expansion weiterhin als führende Marke in seiner Kategorie positionieren, bestehende Kundenbeziehungen stärken und neue Partnerschaften in der Tier- und Humanernährung aufbauen sowie Adare als führendes Unternehmen im Bereich der Postbiotika positionieren.

"Postbiotika sind eine aufstrebende Kategorie von Biotika im Bereich des Mikrobioms mit erheblichem Potenzial für Adare Biome, um noch mehr Kunden zu bedienen und mehr Lösungen auf dem Markt anzubieten, als wir es heute tun", sagte Vivek Sharma, Chief Executive Officer von Adare Pharma Solutions. "Wir freuen uns, dass Ludger dem Adare-Team beitritt und uns mit seiner Erfahrung, Leidenschaft und Expertise dabei hilft, unsere Präsenz auf dem Markt für postbiotische Human- und Tiergesundheit auszubauen."

Ludger bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der globalen Geschäfts- und Marketingführung bei Adare ein und verfügt über Fachwissen im Bereich Tier- und Humanernährung, einschließlich Probiotika und Enzyme. Er hat das Unternehmenswachstum durch kommerzielle Entwicklung und erfolgreiche Fusionen und Übernahmen in Europa, Asien, Südamerika und den Vereinigten Staaten in den Bereichen Tier- und Humanernährung erfolgreich geleitet. Bevor er zu Adare Biome kam, war Ludger als Chief Business Officer bei der BRAIN AG tätig, wo er die Verantwortung für die Kommerzialisierung des Geschäfts auf globaler Ebene trug und als Mitglied des Vorstands fungierte. Ludger war maßgeblich an der signifikanten Wertschöpfung des Unternehmens beteiligt, indem er den Marktfokus der BRAIN AG neu ausrichtete und die skalierbaren Produkte der Organisation ausbaute. Zuvor war Ludger von 2005-2018 in verschiedenen Positionen mit steigender Verantwortung bei der BASF Corporation tätig.

"Ich bin sehr begeistert von diesem Geschäft, weil ich das Potenzial des Postbiotika-Bereichs sehe", sagte Ludger. "Adare ist gut positioniert, um das Interesse am Markt für mikrobiotisches Fachwissen zu erfüllen. Es gibt ungenutztes Potenzial, wie die Nachfrage nach dem Lactéol-Produkt zeigt, und ich freue mich darauf, die kommerziellen und F&E-Kapazitäten auszubauen, um die Ziele von Adare und seinen Investoren zu erreichen, das Mikrobiom-Geschäft zu vergrößern."

Informationen zu Adare Pharma Solutions

Adare Pharma Solutions ist ein führendes Spezialunternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) und ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen pharmazeutischen Technologien, Entwicklung und Herstellung. Das Unternehmen nutzt seine differenzierte pharmazeutische Technologie und die wissenschaftlichen Plattformen des Mikrobioms, um neue, verbesserte Medikamente und Therapien für den globalen Markt zu entwickeln.

Adare Biome ist ein Geschäftsbereich von Adare Pharma Solutions, der sich auf die Produktion von Postbiotika durch ein proprietäres ECHO(TM)-Fermentationsverfahren konzentriert. Adare Biome betreibt von Houdan, Frankreich, aus eine GMP-Medikamentenanlage für mikrobielle Fermentation. Die Tätigkeit von Adare Biome besteht in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von mikrobiologischen Produkten, darunter das pharmazeutische Produkt Lactéol(TM) und der Inhaltsstoff für Anwendungen im Bereich der Verdauungsgesundheit, LBiome(TM).

Weitere Informationen finden Sie auf www.adarepharmasolutions.com

