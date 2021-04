Studie zur Wohnbeihilfe in OÖ: Rund ein Drittel stellt trotz Anspruch keinen Antrag

Linz (OTS) - Wohnen ist für viele Menschen immer schwerer leistbar. Vor allem die Mietkosten steigen stark. Die Covid-19-Pandemie hat die Situation durch verringerte Einkommen wegen Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit noch verschärft. Die Arbeiterkammer OÖ hat deshalb beim Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung eine Studie zur Wohnbeihilfe in unserem Bundesland in Auftrag gegeben. Bei einer Online-Pressekonferenz am Dienstag, 27. April 2021, um 10 Uhr unter dem Titel



Studie zur Wohnbeihilfe in OÖ: Rund ein Drittel stellt trotz Anspruch keinen Antrag

stellen wir Ihnen die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie vor.

Als Gesprächspartner stehen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Mag. Michael Fuchs vom Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung zur Verfügung.

