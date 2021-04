GÖD: Bundestag der Finanzgewerkschaft

Herbert Bayer neuerlich zum Vorsitzenden gewählt

Wien (OTS) - Am 8. April 2021 wurde unter dem Motto „Balance“ der 18. Bundestag der Finanzgewerkschaft via Videokonferenz abgehalten. Fr. Mag. Hackl, Trainerin für Wirtschafts- und Sozialkompetenzen, hielt einen beeindruckenden Vortrag zum Thema „Leben in Balance: ein Gleichgewicht zwischen Beruf, Privatleben und Gesundheit“. 75 Delegierte aus allen Bundesländern wählten für die kommenden fünf Jahre die Bundesleitung sowie die weiteren Gremien der Finanzgewerkschaft. Der bisherige Vorsitzende Herbert Bayer (FCG) und die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Manfred Magister (FSG) und Christine Pernsteiner (FCG) wurden mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt.

Bundesminister Mag. Gernot Blümel würdigte in seiner Videobotschaft die Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzressorts, insbesondere auch bei der Bewältigung der covid-bedingten Aufgabenerfüllung.

Im Rahmen des Bundestages legten die Delegierten auf Basis von 152 Anträgen aus den Landesorganisationen das Arbeitsprogramm der Finanzgewerkschaft für die kommenden fünf Jahre fest. Die Schaffung eines neuen Dienst- und Besoldungsrechtes, mit gleichen Gehaltsansätzen für Beamte und Vertragsbedienstete, sowie das Thema Ausbildung bilden dabei die Schwerpunkte.

