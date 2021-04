Beyond Meat® kommt flächendeckend nach Österreich

Pflanzenbasierte Burger, Bratwürste und Faschiertes sorgen für Fleischgenuss

Wien (OTS) - Gute Nachrichten für alle Fleischliebhaber und Flexitarier: Das Unternehmen Beyond Meat Inc., führender Hersteller pflanzenbasierter Fleischprodukte, ist neben der bisherigen Listung bei SPAR und METRO durch eine neue Partnerschaft mit BILLA und BILLA PLUS ab sofort in zusätzlichen 1.140 Lebensmittelgeschäften erhältlich. Das aus Burger, Bratwurst und Faschiertem bestehende Sortiment ist das einzige rein pflanzenbasierte Angebot im Frischfleischregal. Somit können Konsumentinnen und Konsumenten, die sich zugunsten von Umwelt, Gesundheit und Tierwohl verstärkt pflanzlich ernähren, aber nicht auf Geschmack verzichten wollen, mit neuen Ideen in die heurige Grillsaison starten.

Flexitarier im Vormarsch

Der Ausbau des österreichweiten Vertriebsnetzes ist die Antwort auf das massiv steigende Interesse an pflanzenbasierten Lebensmitteln. Laut einer Umfrage¹ interessieren sich drei Viertel der Österreicherinnen und Österreicher im Alter von 18 bis 35 Jahren für pflanzenbasierte Ernährung. 62 % der befragten Männer und 57 % der befragten Frauen gaben an, häufig rein pflanzlich zu kochen. Diese Zahlen sind beeindruckend und hoffnungsvoll zugleich, denn Fleisch gehört für einen Großteil der heimischen Bevölkerung einfach auf den Teller bzw. auf den Grill. Zugleich spiegelt diese Zahl einen europaweit zu beobachtenden Wandel wider, denn die Nachfrage nach pflanzenbasierten Fleischprodukten steigt nicht nur in Österreich rasant. Umso bedeutsamer die Nachricht, dass Beyond Meat mit seiner verstärkten Präsenz im Einzelhandel nun einen großen Beitrag dazu leistet, dass pflanzenbasierte Produkte am europäischen Markt, insbesondere auch in Österreich, besser verfügbar sind.

Geschmack ohne Kompromisse

Das Sortiment besteht aus den beliebten Burger-Patties und den beiden neuen Produkten Beyond Sausage und Beyond Mince, dem pflanzlichen Faschierten. „Mit Beyond Meat wollen wir Menschen ermöglichen, ihr Lieblingsfleischgericht zu genießen, ohne auf den besonderen Geschmack und die Textur von tierischem Fleisch verzichten zu müssen“, erklärt Mag. Verena Wiederkehr, European Plant-based Evolution Lead. In der speziellen Rezeptur liefern Erbsen und Reis das pflanzliche Protein, während Kokosnussöl und Kartoffelstärke für Saftigkeit und Biss sorgen. Mit 17 g pflanzlichem Eiweiß pro 100 g sind Burger und Bratwurst eine willkommene BBQ-Idee für umwelt- und gesundheitsbewusste Genießer.

Ein Unternehmen – eine gemeinsame Mission

Das Markenversprechen „Eat What You Love™” steht für einen besseren Weg, sich in Zukunft zu ernähren und jeder einzelne Schritt, ob klein oder groß, kann dabei helfen, einen positiven Beitrag für die Gesundheit unseres Planeten zu leisten. Durch den Schritt von tierischem zu pflanzenbasiertem Fleisch können wir gemeinsam zum Erhalt der natürlichen Ressourcen und zum Tierwohl beitragen. Deutlich wird dies bei einer Untersuchung der Universität von Michigan, die den Herstellungsprozess zwischen einem US-Rindfleischburger und dem pflanzenbasierten Beyond Burger verglichen hat: Der Beyond Burger verbraucht 99 % weniger Wasser, 93 % weniger Land, 46 % weniger Energie und verursacht 90 % weniger Treibhausgasemissionen. Vier überzeugende Argumente, die auch Fleischliebhabern schmecken sollten.

Wo Beyond Meat Produkte erhältlich sind:

Seit Mitte April 2021 sind Beyond Burger®, Beyond Sausage® und Beyond Mince® bei BILLA und BILLA PLUS im Frischfleischregal sowie bei gurkerl.at erhältlich, die Burger-Patties zusätzlich auch bei SPAR und METRO im Tiefkühlregal.

Köstliche Rezeptvorschläge finden Sie unter https://www.beyondmeat.com/recipes/

Über Beyond Meat

Beyond Meat, Inc. (NASDAQ: BYND), einer der am stärksten wachsenden Lebensmittelhersteller in den USA und die meistverkaufte Premium-Burgermarke in Großbritannien*, bietet ein breites Sortiment an innovativen pflanzlichen Fleischprodukten. Seit der Gründung im Jahr 2009 entwickelt Beyond Meat Produkte, die in ihrer Textur tierischem Fleisch ähneln und geschmacklich gleichermaßen überzeugen und dabei vorteilhafter sind für Menschen und unseren Planeten. Unser Markenversprechen „Eat What You Love™” steht für einen besseren Weg, um uns in Zukunft zu ernähren und jeder einzelne Schritt, ob klein oder groß, kann dabei helfen, einen positiven Beitrag für unsere Gesundheit und die unseres Planeten zu leisten. Durch den Schritt von tierischem zu pflanzenbasiertem Fleisch können wir gemeinsam zum Erhalt der natürlichen Ressourcen und zum Tierwohl beitragen.

Mit Stand vom 31. Dezember 2020 waren Beyond Meat Produkte weltweit in ca. 122.000 Einzelhandelsgeschäften und Gastronomiebetrieben in über 80 Ländern erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie www.BeyondMeat.com und folgen Sie, @BeyondMeatEU, #BeyondBurger und #GoBeyond auf Facebook, Instagram und Twitter und @BeyondMeatOfficial auf TikTok.

*MAT Jan 2021, Nielsen UK.

¹Repräsentative Umfrage unter 1.000 Österreicherinnen und Österreichern im Alter von 18-35 Jahren des Marktforschungsinstituts Kantar im Auftrag von Lieferando.at, Erhebungszeitraum November 2020



