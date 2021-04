Toto: Jackpot nach Garantierunde – 115.000 Euro warten

5 Zwölfer zu je rund 1.600 Euro und Jackpot weiter in der Torwette

Wien (OTS) - In der Toto Runde 15B, die von Toto zur Garantierunde mit exakt 100.000 Euro im Dreizehner Gewinnrang aufdotiert wurde, ist es niemandem gelungen, 13 Spiele richtig zu tippen, und so geht es in der nächsten Runde um einen Jackpot mit etwa 115.000 Euro.

Fünf Spielteilnehmern gelang ein Zwölfer und damit ein Gewinn von mehr als 1.600 Euro. Ein Nieder- und ein Oberösterreicher sowie ein Tiroler und ein win2day-User waren jeweils per Systemschein erfolgreich, ein weiterer win2day-User per Quicktipp.

In der Torwette gab es weder einen Gewinn im ersten noch im zweiten Rang, und damit warten hier zwei Jackpots.

Annahmeschluss für die Runde 16A ist am Dienstag um 18:20 Uhr. Achtung! Spiel 9 der nächsten Toto Runde (Hertha BSC gegen Freiburg) wurde coronabedingt abgesagt und muss mit Ersatztipp gewertet werden. Die Tendenz für dieses Spiel lautet: 43 mal Tipp 1, 30 mal Tipp 2, 27 mal Tipp X.

Quoten der Toto Runde 15B

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 100.000,00 – 115.000 Euro warten 5 Zwölfer zu je EUR 1.612,20 88 Elfer zu je EUR 20,30 684 Zehner zu je EUR 5,20 510 5er Bonus zu je EUR 2,90

Der richtige Tipp: X 1 X 2 2 / 1 2 1 X 1 E2 1 1 1 1 1 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 13.174,80 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 597,60 Torwette 3. Rang: 19 zu je EUR 39,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 146.296,50

Torwette-Resultate: 0:0 2:0 0:0 1:2 0:1

