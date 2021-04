Terminaviso: APA-News-Insight „Fakt oder Fake: Transparenz mit dem APA-Faktencheck“

APA lädt am 27. April um 10:00 Uhr zum digitalen Talk – Verification Officer Florian Schmidt gibt Einblick in den Arbeitsalltag des APA-Faktencheck-Teams

Wien (OTS) - Die nächste Ausgabe der digitalen Event-Reihe „APA-News-Insight“ widmet sich am Dienstag, 27. April, dem Thema Faktencheck.

Seit Februar 2020 verfügt die APA – Austria Presse Agentur über ein eigenes Faktencheck-Team, das kürzlich mit dem „International Fact Checking Network (IFCN) Signatory" zertifiziert wurde. Gemeinsam mit der dpa Deutsche Presse-Agentur und Facebook wirkt die APA Desinformation in Sozialen Netzwerken entgegen.

Doch wie werden Fakten überprüft? Wie erkennt man eine Falschmeldung, wie ein gefälschtes Foto oder ein manipuliertes Video? Welche Kompetenzen sind für Faktenchecks erforderlich und wie hat sich die Pandemie auf „Fake News“ ausgewirkt?

Florian Schmidt, Verification Officer der APA, blickt auf mehr als ein Jahr APA-Faktencheck zurück. Er gibt Einblick in den Arbeitsalltag von FaktencheckerInnen und verrät, was an Know-how und Recherchetechnik nötig ist, um im digitalen Informationsfluss auf der sicheren Seite zu bleiben. Dieses Event ist Teil der Jubiläumsmaßnahmen anlässlich des 75-jährigen Bestehens der APA als unabhängige genossenschaftliche Nachrichtenagentur im Eigentum österreichischer Medien. Weitere Veranstaltungen und Programmpunkte: www.apa.at/75-jahre

Zur Anmeldung zu: „Fakt oder Fake: Transparenz mit dem APA-Faktencheck“ am 27. April 2021

APA-News-Insight „Fakt oder Fake: Transparenz mit dem APA-Faktencheck“

Mit: Florian Schmidt, Verification Officer und Leiter APA-Faktencheck



Moderation: Christian Kneil, Leiter APA-MultiMedia

Datum: 27.04.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Digital-Event

Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

petra.haller @ apa.at

http://www.apa.at