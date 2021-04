VBW-Erfolgsmusicals MOZART! und ELISABETH eröffnen trotz COVID-19 in Japan

Umjubelte Premieren in Osaka und Tokio

Wien (OTS) - In einer Zeit, wo weltweit sehr viele Theater immer noch geschlossen bleiben müssen, feierten nach präzisesten Vorbereitungen und unter Einhaltung strengster Sicherheitsvorkehrungen im April in Japan gleich zwei Erfolgsproduktionen der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, umjubelte Premieren.

Den Anfang machte eine ganz besondere Aufführungsserie von ELISABETH in Osaka: Anlässlich des 25-jährigen japanischen Bühnenjubiläums des erfolgreichsten deutschsprachigen Musicals aller Zeiten brachten die VBW-Partner Umeda Arts und Takarazuka Revue Company gemeinsam die ELISABETH SPECIAL GALA CONCERTS im Umeda Arts Theater auf die Bühne. Gespielt und gesungen von den legendären Darstellerinnen der berühmten Takarazuka Revue Company sind in Osaka acht Vorstellungen zu sehen, bevor die Produktion dann in Tokio im Tokyo Theatre Orb weitere 19-mal aufgeführt wird.

Ebenfalls in Tokio feierte ein weiteres Erfolgsmusical der VBW Premiere: Im Imperial Theater hob sich auch für MOZART! endlich wieder der Vorhang. Nach 38 Vorstellungen in der Hauptstadt zieht das Musical in die Theater des VBW-Partners TOHO Co Ltd in Sapporo und Osaka weiter.

Das Ensemble sowie alle Beteiligten hinter den Kulissen waren zutiefst bewegt, das Publikum dankte mit großem Jubel und Applaus für ein Stück Normalität und außergewöhnliche Musiktheaterabende.

Dr. Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding: „Es ist schön zu sehen, dass auch in diesen Zeiten, das internationale Interesse an Kultur und Musical groß und der Theaterbetrieb - zumindest teilweise - wieder möglich ist. Gleich zwei Shows der Vereinigten Bühnen Wien wurden im April in Japan gezeigt. Die große Nachfrage im Ausland bestätigt die hohe Qualität und Beliebtheit der Eigenproduktionen. Mehr als 27,5 Millionen Menschen haben weltweit bereits ein Musical der Vereinigten Bühnen Wien gesehen. Damit tragen die VBW wesentlich zur Positionierung Wiens als Musical- und Kulturstadt von Weltrang bei.“



Prof. Dr. Franz Patay, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien: „Nach den zahlreichen abgesagten Kulturveranstaltungen im letzten Jahr ist es ein beglückender Lichtblick, dass in Japan wieder vor vollen Häusern Musical gespielt wird. Umso mehr freut es mich, dass mit ELISABETH und MOZART! gleich zwei unserer Erfolgsproduktionen in Japan den Neustart des Theaterlebens mit eröffneten. Es macht uns stolz, dass sich unsere Stücke so großer Beliebtheit im Ausland erfreuen. Gerade in Zeiten wie diesen ist es doch die Liebe zur Musik und Kultur, die uns alle eint und wir hoffen, auch unsere Häuser in Wien bald wieder öffnen zu können.“

Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant: „In dieser immer noch außergewöhnlichen Zeit gleich zwei VBW-Premieren feiern zu können ist etwas ganz Besonderes. Auch wenn wir aufgrund der aktuellen Situation nicht vor Ort sein können, so sind unsere Wünsche und Gedanken bei unseren Partnern in Japan, wo wir auf eine große und treue Fanbase blicken dürfen. Alleine in Asien haben bereits 7,6 Millionen Menschen eines unserer Musicals gesehen, weltweit sind es 27,5 Millionen. Unsere Produktionen sind künstlerisch sehr facettenreich und tragen immer auch ein Stück österreichisches Kulturgut ins Ausland. Es gibt Mut und Hoffnung, dass es nun zumindest in Japan schon wieder möglich ist, große Musicals auf die Bühne zu bringen.“

VBW International – eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte

Die Vereinigten Bühnen Wien und Japan verbindet eine sehr enge Beziehung und zudem eine jahrzehntelange gute Partnerschaft. 1996 feierte ELISABETH als erster VBW-Musical-Export überhaupt in Takarazuka / Osaka Premiere. Dies war gleichzeitig Grundstein für eine außerordentliche VBW-Erfolgsgeschichte. Seitdem exportieren die Vereinigten Bühnen Wien ihre Eigenproduktionen wie u.a. ELISABETH, DER BESUCH DER ALTEN DAME, DON CAMILLO & PEPPONE, MOZART!, REBECCA, RUDOLF, TANZ DER VAMPIRE und I AM FROM AUSTRIA äußerst erfolgreich in die ganze Welt. Bisher haben weltweit insgesamt rund 26 Millionen Menschen in 21 Ländern und 16 Sprachen ein VBW-Musical gesehen. Alleine in Asien sind es mittlerweile über 7,6 Millionen BesucherInnen.

