Nachfrage nach Fachkräften steigt

Der Stellenmarkt in Österreich erholt sich weiter: Die Nachfrage nach Fachkräften ist im ersten Quartal 2021 gestiegen.

Der Markt erholt sich sichtlich. So, wie die Lockdowns die Mobilität der Bevölkerung nicht mehr signifikant verringern, sehen wir auch keine negativen Auswirkungen des aktuellen Lockdowns auf das Recruitingverhalten der Unternehmen. Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von StepStone Österreich 1/2

Der Großteil der Unternehmen will seine Teams perfekt aufgestellt wissen, wenn die Krise in wenigen Monaten im Griff ist und investiert jetzt massiv ins Recruiting. Unternehmen, die jetzt zögern, riskieren nicht bereit zu sein, wenn der Markt wieder voll anläuft. Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von StepStone Österreich 2/2

Wien (OTS) - Insgesamt wurden im ersten Quartal 2021 knapp 9000 Stellen mehr ausgeschrieben als im letzten Quartal des Vorjahres - so das Ergebnis des „StepStone Fachkräfteatlas“. Für die Studie wurden repräsentativ für Österreich die Stellenanzeigen in 22 Printmedien und 35 Jobbörsen ausgewertet. Erhoben hat die Daten die Marktforschungsagentur index.

„Der Markt erholt sich sichtlich. So, wie die Lockdowns die Mobilität der Bevölkerung nicht mehr signifikant verringern, sehen wir auch keine negativen Auswirkungen des aktuellen Lockdowns auf das Recruitingverhalten der Unternehmen.“



Im ersten Quartal 2021 wurden wieder deutlich mehr Stellen ausgeschrieben als im letzten Quartal des Vorjahres. Der Aufwärtstrend setzt sich fort: Die Zahl der ausgeschriebenen Stellen erholt sich seit dem starken Einbruch im ersten Lockdown stetig und liegt heute um 25 Prozent über dem Tiefstwert zu Beginn der Pandemie.

Bei einigen Berufsfeldern ist ein besonders deutlicher Aufwind erkennbar. Vor allem das Finanz- und Rechnungswesen boomt, so wurden im ersten Quartal um 1.269 Stellen mehr ausgeschrieben als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Ebenfalls gestiegen: Die Nachfrage nach Ingenieur∙innen, IT-Fachkräften, Mediziner∙innen und Pfleger∙innen sowie Fachkräften in den Bereichen Naturwissenschaften und Personal.

„Der Großteil der Unternehmen will seine Teams perfekt aufgestellt wissen, wenn die Krise in wenigen Monaten im Griff ist und investiert jetzt massiv ins Recruiting. Unternehmen, die jetzt zögern, riskieren nicht bereit zu sein, wenn der Markt wieder voll anläuft."

Eine Branche, die immer noch stagniert, ist der Einzelhandel. Hier ist die Nachfrage nach Fachkräften im Vergleich zum letzten Quartal 2021 leicht gesunken.

