AVISO: AK: Morgen, 20. April Online-PG: Fingerprint, Gesichtsscan & Co – Gib mir deinen Finger, und ich sag dir, wer du bist!

Morgen, 20. April Online-PG: Fingerprint, Gesichtsscan & Co – Gib mir deinen Finger, und ich sag dir, wer du bist!

Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften über biometrische Methoden für KonsumentInnen und deren Gefahren

Wien (OTS) - Was bei James Bond in den 1970er futuristisch erschien, ist heute fast Alltag. Fingerprint, Gesichtsscsan & Co – der Körper als intelligenter Schlüssel. Aber was, wenn die Daten in falsche Hände kommen? Die AK hat beim Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften eine Studie in Auftrag gegeben: „Der Körper als Schlüssel? – Biometrische Methoden für KonsumentInnen“. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen präsentieren bei einem Pressegespräch

Daniela Zimmer, Datenschutzexpertin, KonsumentInnenpolitik, AK Wien Walter Peissl, Studienautor, Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Dienstag, 20. April 2021, 10.00 Uhr

