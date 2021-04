ÖBVP begrüßt Gesundheitsminister Mückstein

Seelische Belastungen durch die Pandemie müssen stärker berücksichtigt werden

Wien (OTS) - Der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) gratuliert Dr. Wolfgang Mückstein zu seiner neuen Funktion als Gesundheits- und Sozialminister und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit. „Dr. Mückstein zeichnet sich nicht nur als kompetenter Allgemeinmediziner aus – er hat gerade auch vor dem Hintergrund der anhaltenden Pandemie großes Verständnis für die seelischen Belastungen in der Bevölkerung gezeigt“, erklärt ÖBVP-Präsident Peter Stippl. Die Tatsache, dass in der Gruppenpraxis des neuen Gesundheitsministers auch Psychotherapie angeboten wird, lässt hoffen, dass die Enttabuisierung psychischer Erkrankungen genauso vorangetrieben wird wie der Ausbau der Versorgung auf diesem Gebiet. Der ÖBVP bietet bei diesen wichtigen Herausforderungen seine volle Unterstützung an.

