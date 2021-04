„TransFORM“-DialogForum zur „50:50-Challenge“ des ORF

Am 22. April um 13.00 und 14.00 Uhr im Live-Stream auf zukunft.ORF.at und radiokulturhaus.ORF.at & zeitversetzt in ORF III

Wien (OTS) - Besonders für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in ganz Europa ist ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis von großer Bedeutung. Aus diesem Grund beteiligt sich auch der ORF an der BBC-Initiative der „50:50-Challenge“, um den Frauenanteil in einzelnen Sendungen weiter zu steigern. Die „50:50-Challenge“ ist Thema eines neuen „TransFORM“-DialogForums des ORF, das am 22. April im ORF-RadioKulturhaus stattfindet. Wie gehen Medien, wie geht der ORF mit Geschlechtergerechtigkeit um? Welche Möglichkeit eröffnet dazu die Digitalisierung? Diese und andere Fragen diskutieren unter der Leitung von Klaus Unterberger: Beatrice Frasl, Podcasterin; Katia Rössner, ORF Gleichstellung, und Helga Schwarzwald, Verband Freier Rundfunk Österreich. Im Interview wird Nina Goswami, BBC, Creative Diversity Lead, zugespielt.

Zuvor, um 13.00 Uhr, beschäftigt sich ein weiteres DialogForum mit Digitaler Identität:

Zeitgeschichte ist ein wesentlicher Bezugsmoment für gesellschaftliches Selbstverständnis. Wie gehen wir in Zukunft damit um? Wie kann Geschichte unter den Bedingungen digitaler Kommunikation thematisiert und vermittelt werden? Wie kann der ORF seiner Rolle als audiovisuelles Gedächtnis der Nation gerecht werden? Es diskutieren:

Judith Belfkih, Wiener Zeitung

Robert Gokl, ORF Zeitgeschichte

Karin Moser, Universität Wien

Moderiert werden die ORF-DialogForen von Klaus Unterberger, ORF Public Value.

Die Diskussionsrunden werden am 22. April um 13.00 und 14.00 Uhr via Live-Stream auf zukunft.ORF.at und radiokulturhaus.ORF.at übertragen und am 24. April um 9.00 Uhr in ORF III ausgestrahlt (Wiederholung am 5. Mai um 0.00 Uhr).

Es ist die vierte Runde von ORF-DialogForen, mit denen am 9. Februar 2021 der fünfmonatige „TransFORM“-Prozess der Public-Value-Abteilung des ORF, der sich mit der Herausforderung des digitalen Wandels befasst, startete. Weitere Ausgaben gab es am 16. März und 13. April.

Der gesamte „TransFORM“-Prozess wird Mitte Mai im neuen Public-Value-Bericht zusammengefasst und präsentiert. Mehr Information dazu unter: zukunft.ORF.at

Neu im Archiv der TVthek: „Best of DialogForum“: 13 Sendungen zur ORF-Medienqualität sind ab sofort online verfügbar unter

https://TVthek.ORF.at/history/Best-of-ORF-Dialogforum/13557962.

Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at