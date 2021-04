Corona-Krise: Wie bereits 2020 zahlt das Land Niederösterreich Sportförderungen sofort aus

Danninger: „Verbände, Vereine, Veranstalter, Sportlerinnen und Sportler bekommen weiterhin schnelle und unbürokratische Hilfe!“

St. Pölten (OTS/NLK) - Über ein Jahr hält die Corona-Pandemie mittlerweile die Welt in Atem. Einer der großen Leidtragenden ist der Sport. Keine Events, kein Meisterschaftsbetrieb und keine Wettkämpfe bedeuten nicht nur einen Mangel an Bewegung, sondern auch fehlende Einnahmen und große finanzielle Verluste für das gesamte Sportnetzwerk Niederösterreich.

Sportlandesrat Jochen Danninger verspricht Hilfe: „Wie bereits im Vorjahr, wollen wir unsere Verbände, Vereine, Sportlerinnen und Sportler aber auch unsere Sportveranstalter schnell und unbürokratisch unterstützen, um ihnen Planungssicherheit zu gewährleisten. So stellen wir wieder für vereinbarte Förderungen über drei Millionen Euro an Mitteln aus dem bestehenden Sportbudget zur sofortigen Auszahlung zur Verfügung.“

Dabei ist es dem Sportland Niederösterreich wichtig, flexibel auf die individuellen Bedürfnisse der Akteure einzugehen. So können im Fall von variablen Prämien auch Ergebnisse und Nachweise der Vorsaison(en) geltend gemacht werden und werden Förderungen auch ausbezahlt wenn zurzeit kein Meisterschafts- oder Trainingsbetrieb stattfinden kann.

„Wir haben in Niederösterreich über 3500 Vereine mit rund 500.000 Mitgliedern. Sie bilden das Fundament des Sportlandes und ihnen sind wir verpflichtet. Darum wollen wir nicht nur in den sonnigen Zeiten für unsere Akteure des Sportnetzwerks Niederösterreich da sein, sondern sie auch sicher durch stürmische Zeiten bringen und ihnen dabei ein starker und vor allem verlässlicher Partner sein“, so Danninger.

Als erste Anlaufstelle und für Rückfragen steht die Sportabteilung des Landes Niederösterreich telefonisch unter 02742/9005-12597 oder per Mail unter post.wst5 @ noel.gv.at zur Verfügung.

