Lehner: Gratis-Selbsttests lösen Wiedereinstiegs-Welle bei Elga aus

Wien (OTS) - 16. April 2021 – „Die Initiative, Gratis Corona-Selbsttests via Elga und E-Card abzugeben, haben eine Wiedereinstiegs-Welle bei Elga ausgelöst. Über 8.000 Personen haben sich in den letzten Wochen bei Elga wieder angemeldet und nutzen damit einen der vielen Vorteile der elektronischen Krankenakte“, sagt Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger. „Diese Entwicklung ist erfreulich. Die Menschen übernehmen Verantwortung und nehmen die unterschiedlichen Testangebote an und sie nutzen damit aktiv die Vorteile der Digitalisierung“, erläutert Lehner. „Die Lösung für die Abgabe der Selbsttest ohne Elga ist eine begrüßenswerte Initiative, die die umfassende Teststrategie unterstützt, aber sie zeigt gleichzeitig deutlich, dass die analoge Welt bürokratisch, ineffizient und unnötig kompliziert ist. Die Digitalisierung ist unser Partner bei der Pandemiebekämpfung und im Gesundheitswesen generell. Für ein modernes, zukunftsweisendes und finanzierbares Gesundheitssystem ist die Nutzung der neuen Technologien essenziell. Unsere Versicherten, die Ärzte, Therapeuten, Apotheker und die Verwaltung haben unendlich viele Vorteile durch die Digitalisierung. Aber wir müssen diese auch nutzen“, betont Lehner und ergänzt: „Die Daten sind bei der Sozialversicherung sicher und der Zugang ist geschützt und jederzeit nachvollziehbar. Wir sollten Opt-Out generell überdenken und stattdessen auf Aufklärung setzen.“





