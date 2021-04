VP-Gesundheitssprecherin Schwarz: „Pfizer bestätigt erfolgreichen Einsatz unseres Bundeskanzlers für mehr Impfdosen“

Oppositionsparteien sind gefordert, sich für ihre abermals falschen Vorverurteilungen umgehend zu entschuldigen

Wien (OTS) - „Eine Sprecherin des Impfstoffherstellers Pfizer bestätigt den erfolgreichen Einsatz unseres Bundeskanzlers Sebastian Kurz für mehr Impfdosen. Denn es ist dem großen Engagement von Sebastian Kurz zu verdanken, dass Österreich im zweiten Quartal eine Million zusätzliche Impfdosen von Biontech/Pfizer erhält. Damit ist sichergestellt, dass alle in Österreich lebenden Menschen, die sich impfen lassen möchten, bis Sommer eine Impfung erhalten“, erklärt die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz.



Die Pfizer-Austria-Sprecherin Renée Gallo-Daniel bestätigte am Donnerstag im Fernsehinterview mit Puls24 den Erfolg von Bundeskanzler Kurz: „Unser Kanzler hat sich schon sehr eingesetzt dafür, dass Österreich mehr bekommt, dass Österreich mehr beachtet wird und das ist uns jetzt auch gelungen.“



„Um Bundeskanzler Kurz zu schaden, haben SPÖ, FPÖ und NEOS mit vereinten Kräften den Einsatz Österreichs für mehr Impfdosen nicht nur boykottiert, sondern auch pausenlos schlechtgeredet. Die Reputation Österreichs hat international durch die abermals falschen Vorverurteilungen der Oppositionsparteien gelitten, wofür sich SPÖ, FPÖ und NEOS gegenüber der Bundesregierung und den Österreicherinnen und Österreichern umgehend entschuldigen müssen“, so Schwarz, die abschließend betont: „Es macht mich fassungslos, wenn aus reiner Parteiräson alles unternommen wird, um ein Mehr an Impfdosen schlechtzureden.“

