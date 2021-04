Neues Krisentelefon für Pflegekräfte

Ab 19. April bietet der ÖGKV in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Österreichischer Psycholog*innen eine Hotline für Beschäftigte in der professionellen Pflege.

Wien (OTS) - Seit Beginn der COVID-19-Pandemie arbeiten Menschen in der Pflege unter stark erschwerten Bedingungen und erhöhtem Stress. Zahlreiche Studien haben bereits ergeben, dass dies ein Risiko für die psychische Gesundheit darstellt. Forscher*innen in Italien konnten bei Mitarbeiter*innen im Gesundheitswesen posttraumatische Stress-Symptome, Symptome von Depression, Angst, Schlafstörungen und hohen erlebten Stress nachweisen (zusammengefasst in „Empfehlungen für die Psychosoziale Unterstützung des Krankenhauspersonals in COVID-19“ der Universität Innsbruck).

Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband bietet in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband der Österreichischen Psycholog*innen ab 19. April ein Krisentelefon für Pflegekräfte an. Die Nummer 01/ 504 8000 - 20 kann dann bei Stress, Überlastung, Überforderung oder einfach bei dem Bedürfnis nach einem Gespräch exklusiv von Pflegerinnen und Pflegern genutzt werden. Die Gespräche führen klinische Psycholog*innen. Das Krisentelefon für Pflegekräfte ist Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr besetzt. Dieses Projekt wird vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gefördert.

„ Mit diesem Angebot wollen wir professionellen Pflegekräften konkrete Hilfe bieten, um die Belastungen in der aktuellen Ausnahmesituation in diesem Berufsfeld ein stückweit abzufedern “, sagt ÖGKV Präsidentin Mag. Elisabeth Potzmann.

