Switch: Top beim Stromanbietertest

Energieanbieter Switch wird beim österreichweiten Stromanbieter-Test des unabhängigen Forschungsinstitutes ÖGVS Gesamtzweiter.

Wien (OTS) - Energieanbieter Switch, die Tochtergesellschaft der ENERGIEALLIANZ Austria (EVN, Wien Energie und Energie Burgenland) ist beim Strombietertest 2021 wieder top bewertet worden. Die ÖGVS (Österreichische Gesellschaft für Verbraucherstudien) hat in Kooperation mit dem Wirtschaftsmagazin Trend 58 Stromanbieter in ganz Österreich untersucht. Dabei wurden Preise und Konditionen, Angebotsvielfalt, Service und Internetauftritt beurteilt. Mit Rang 2 in der Gesamtwertung überzeugte Switch österreichweit vor allem in den Kategorien Preise und Konditionen, Service und Internetauftritt.

Bei Geschäftsführer Michael Hummel ist naturgemäß die Freude groß: „Es ist gut für die Konsumenten, dass es einen objektiven Test in Österreich gibt, der auf Basis empirisch erhobener Daten durchgeführt wurde. Damit haben die Kunden eine wichtige und glaubwürdige Entscheidungshilfe. Noch mehr freut es uns natürlich, dass wir mit unserem Gesamtpaket überzeugend punkten konnten. Es bestätigt unsere Überzeugung, dass ein guter Preis nur gemeinsam mit einem sehr guten Service funktionieren kann."

Hervorzuheben ist, dass Switch langfristig erfolgreich ist und bei den ÖGVS-Tests für Strom- und Gasanbieter in Österreich regelmäßig Spitzenplätze erreicht. Neben den Gesamtsiegen in den Jahren 2015 und 2016 wurden, so wie auch heuer, bereits 2018 und 2020 jeweils zweite Gesamtplätze unter allen Anbietern in Österreich erzielt. Die aktuelle Studie des unabhängigen Forschungsinstituts ÖGVS, die am 16. April im Wirtschaftsmagazin Trend veröffentlicht wird, bestätigt, dass heimische Stromkunden beim Energieanbieter Switch bestens aufgehoben sind. Denn neben der langfristigen preislichen Attraktivität punktet Switch vor allem durch die höchste Beratungs- und Servicequalität seines mehrfach ausgezeichneten Service-Teams. Switch-Kunden werden schnell, persönlich und einfach über alle Kommunikationskanäle serviciert.

Über Switch

Switch ist seit 20 Jahren als führender alternativer Energieanbieter erfolgreich auf dem österreichischen und deutschen Energiemarkt tätig. Auf die zunehmende Komplexität am Energiesektor mit unzähligen Tarif- und Rabattierungsmodellen, die die Vergleichbarkeit immer schwieriger machen, reagierte Switch mit einer Reduktion auf das Wesentliche: „NUR ENERGIE“. Bei dieser Strategie beschränkt Switch sein Angebot auf einen konstant attraktiven Tarif für Strom und Gas. Switch will nicht der billigste, sondern der beste Anbieter sein. Neben einem seriösen Tarif zu einem fairen Preis gestaltet Switch für seine Kundinnen und Kunden alle Prozesse so einfach und transparent wie möglich. Damit ist Switch die richtige Wahl für alle, die Strom einfach und preiswert haben wollen.

Switch konnte bisher mehr als 100.000 zufriedene Strom- und Gaskunden im Privat- und Businessbereich überzeugen. Das Unternehmen wurde bei unterschiedlichen Verbrauchertests mehrmals mit der Bestnote ausgezeichnet. Switch erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro.



Mehr Informationen:

www.switch.at

www.facebook.com/switchnurenergie/

Rückfragen & Kontakt:

Frau Mag. Linda-Maria Petrik, MA

lindamaria.petrik @ switch.at

+43 676 8740 38789