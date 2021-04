Grüne Finanzierung für die Kelag

Anleiheplatzierung geknüpft an das Nachhaltigkeitsrating

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Die Kelag hat eine Anleiheplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren begeben, um ihre geplanten Investitionen in die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energie zu finanzieren. Die Anleihe wurde erstmals mit innovativen Nachhaltigkeitsmerkmalen ausgestaltet. Bei der Platzierung wurde die KELAG von der UniCredit Bank Austria begleitet, die Zeichnung erfolgte von ausgewählten internationalen institutionellen Anlegern.



Die Anleiheplatzierung der Kelag hat einen Umfang von 120 Millionen Euro, eine Laufzeit von 20 Jahren und wird mit jährlich 1,15 % verzinst. „Die Zinsen basieren auf unserem Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis. Während der Laufzeit wird nach 5 und 10 Jahren die Verbesserung unseres Nachhaltigkeitsrating entscheidend sein. Können wir unseren strategischen Pfad bis dahin erreichen, profitieren wir monetär bei den zu zahlenden Zinsen. Dies ist ein starkes Commitment der Kelag zum Thema Nachhaltigkeit und motiviert zusätzlich, in Zukunft noch nachhaltiger und umweltfreundlicher zu arbeiten, weil wir daraus auch zusätzliche wirtschaftliche Vorteile gewinnen“, sagt Danny Güthlein, Vorstand der Kelag.



Die Anleiheplatzierung der Kelag mit Nachhaltigkeitsaspekten zeigt auch die Veränderungen auf den Finanzmärkten. „Investoren orientieren sich nicht mehr ausschließlich nach den Kriterien Ertrag und Risiko, sondern legen zunehmend Wert auf ökologische Kriterien und investieren in grüne Projekte und grüne Unternehmen.“



Das Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis bildet auch bereits die Basis für die Konsortialkreditlinie der Kelag im Umfang von 250 Millionen Euro, erläutert Vorstand Güthlein: „Unsere Geschäftstätigkeiten im Bereich grüner Energie erlauben es uns, unsere Finanzierungen Schritt für Schritt auf eine nachhaltige Basis zu stellen. Potenzielle Investoren erkennen unsere Bemühungen um erneuerbare Energie und damit den Klimaschutz an und sind bereit, langfristig in unser Unternehmen zu investieren.“





