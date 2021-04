Ascend präsentiert erweitertes Portfolio, lokale Produktion und technische Ressourcen auf der Chinaplas

Houston (ots/PRNewswire) - Ascend Performance Materials präsentiert sich einmal mehr auf der größten Kunststoffmesse Asiens. Kürzliche Entwicklungen schließen Investitionen in die Fertigung vor Ort und ein Innovationszentrum in Suzhou, China sowie die Erweiterung des Produktportfolios ein, zu dem jetzt auch andere Produkte als Polyamid 66 gehören.

2020 und Anfang 2021 erwarb Ascend seine Compoundieranlage in Suzhou, zwei auf PA66, PA6 und Masterbatches spezialisierte italienische Hersteller und ein französisches Unternehmen, das auf flammhemmende Verbindungen spezialisiert ist. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine langkettigen HiDura(TM) Polyamide und Acteev(TM) antimikrobielle Kunststoffe, Fasern und Gewebe auf den Markt gebracht.

Mit seinem erweiterten Portfolio und seiner gestärkten Präsenz in der Fertigung will Ascend die wachsenden Segmente Elektromobilität, Elektrik und Elektronik sowie Konsumgüter umfassend bedienen.

"Nach unseren Prognosen wird ein Großteil unseres Nachfragewachstums in China und Asien stattfinden", sagte Kevin Wu, Senior Vice President und Managing Director für Asien für Ascend. "Mit unserer Anlage in Suzhou können wir besser auf das Wachstum unserer Kunden reagieren, und die Vergrößerung des Innovationszentrums vor Ort wird es uns ermöglichen, schnell neue Materialien für spezifische Kundenanwendungen zu entwickeln und zu testen."

Ascend arbeitet nach einem Fünfjahresplan. Während der Laufzeit des aktuellen Plans will das Unternehmen als Lieferant für seine Kunden internationaler, diversifizierter und noch zuverlässiger werden.

"Mit unseren Investitionen im vergangenen Jahr sind wir näher an unsere Kunden in Asien und Europa gerückt, wir haben unser Produktportfolio um PA66 und Spezialpolyamide erweitert und unsere technischen Ressourcen ausgebaut, damit wir noch enger mit den Kunden zusammenarbeiten können", sagte Phil McDivitt, Präsident und CEO von Ascend.

Das Unternehmen präsentiert sein erweitertes Portfolio, darunter eine neue Reihe von UL Yellow Card-zertifizierten flammgeschützten Starflam®-Polyamiden, ein Hochtemperatur-Vydyne® XHT, ein Portfolio von HiDura LCPAs sowie Bekleidung und Masken, die mit Acteev hergestellt wurden, vom 13. bis zum 16. April am SWECC-Stand 17L40 auf der Chinaplas 2021 in Shenzen.

Informationen zu Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für alltägliche Gebrauchsgüter und neue Technologien her. Unser Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und der Anregung einer besseren Zukunft durch Innovationen. Wir sind ein vollständig integrierter Anbieter von Materiallösungen mit neun globalen Produktionsstätten in den USA, Europa und China. Unser Sitz befindet sich in Houston, Texas, und wir betreiben regionale Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit. Unsere 2.600 Mitarbeiter stellen weltweit Kunststoffe, Gewebe, Fasern und Chemikalien her, die zur Herstellung sichererer Fahrzeuge, saubererer Energie, besserer medizinischer Geräte, intelligenterer Haushaltsgeräte und langlebigerer Bekleidung und Konsumgüter verwendet werden. Wir setzen uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit und den Erfolg unserer Kunden und unserer Gemeinden ein.

Erfahren Sie mehr unter www.ascendmaterials.com.

