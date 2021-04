Neue Abteilungsleiterin für die Wiener Parkraumüberwachung (MA 67)

Wien (OTS/RK) - Mit Donnerstag, dem 15.April 2021, ist Dr.in Michelle Krumpschmid – als Nachfolgerin des pensionierten Abteilungsleiters Dr. Ernst Wagner – zur neuen, interimistischen Abteilungsleiterin der Wiener Parkraumüberwachung (MA 67) bestellt worden. Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner überreichte gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig das Bestellungsdekret im Beisein der für die MA 67 zuständigen Stadträtin Mag.a Ulli Sima, des Personalstadtrats Mag. Jürgen Czernohorszky und des Vertreters der younion – Daseinsgewerkschaft, Manfred Obermüller.

Magistratsdirektor Erich Hechtner dankte Mag. Jörg Rader, der als stellvertretender Abteilungsleiter seit dem Pensionsantritt von Ernst Wagner im November 2020 die MA 67 „solide und mit ruhiger Hand“ geleitet hatte.

Kernaufgaben der Wiener Parkraumüberwachung (MA 67)

„Die MA 67 ist in der ganzen Stadt im Einsatz, also fixer Bestandteil des Wiener Stadtbilds. Speziell wenn’s ums Parken geht, kommt man den BürgerInnen sehr nah - nicht immer nur mit Wohlfühl-Botschaften. Um hier erfolgreich zu sein, braucht es eine hohe KundInnenorientierung und eine effiziente Arbeitsteilung“, so Bürgermeister Michael Ludwig anlässlich der Bestellung. Die Vollziehung der Vorschriften und die Erfüllung rechtlicher Rahmenbedingungen beruhe dabei auf klaren gesetzlichen Vorgaben und Abläufen.

Die Wiener Parkraumüberwachung ist für die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren nach der Straßenverkehrsordnung und dem Parkometergesetz sowie die Vorschreibung von Kosten für die Entfernung vorschriftswidrig abgestellter Fahrzeuge zuständig. Die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften für den ruhenden Verkehr und die Wiener Parkraumbewirtschaftung zählen zu den Kernaufgaben der Abteilung. Die Aufgabe der Parkraumüberwachung wird von an die Landespolizeidirektion Wien abgeordnetem Personal abgewickelt.

Lebenslauf Dr.in Michelle Krumpschmid

Michelle Krumpschmid wurde in Wien geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften im Jahr 2012 an der Universität Wien sowie an der London School of Economics and Political Science absolvierte sie ihre Gerichtspraxis im OLG Sprengel Wien. Anschließend wechselte sie als Rechtsanwaltswärterin zur Kanzlei CMS, absolvierte 2016 die Rechtsanwaltsprüfung und schloss 2018 ihr Jus-Doktorratsstudium an der Universität Wien ab. In diesem Jahr startete sie ihre Tätigkeit als Lead legal affairs & compliance bei Upstream – next level mobility Gmbh, einem Unternehmen der Wiener Stadtwerke. Seit August 2019 war sie als juristische Referentin im Büro von Stadträtin Ulli Sima zuständig, wobei der Fokus ihrer Tätigkeit in den letzten Monaten im Bereich der Parkraumbewirtschaftung lag. (Schluss)

