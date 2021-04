Empaticas EmbracePlus erhält CE-Zeichen für hochwertige physiologische Datenerfassung

Boston (ots/PRNewswire) - Eine medizinische Smartwatch für Forscher und Gesundheitsdienstleister, um kontinuierlich und objektiv Daten von PatientenInnen zu sammeln und gleichzeitig eine Gesundheitsüberwachung im großen Maßstab zu ermöglichen

EmbracePlus von Empatica hat das europäische CE-Zeichen als Medizinprodukt der Klasse lla erhalten, für seine Fähigkeit, dem/der AnwenderIn gleichbleibend hochwertige physiologische Parameter zu liefern. EmbracePlus ist eine medizinische Smartwatch, die kontinuierlich und aus der Ferne physiologische Signale vom Handgelenk sammelt und verarbeitet, einschließlich Pulsfrequenz, Pulsfrequenzvariabilität, Blutsauerstoffgehalt, Atemfrequenz, Hauttemperatur, elektrodermale Aktivität, Ruhe und Aktigraphiedaten.

Diese Daten werden kontinuierlich an eine Smartphone-App gesendet und zur Überprüfung und Analyse durch klinische Forscher und medizinisches Fachpersonal über ein einziges Portal in die Cloud übertragen. Daten können gleichzeitig von Tausenden von Geräten gestreamt werden. Dies ist sowohl über Empatica-Software als auch über Drittanbieter-Applikationen möglich, die mit Empaticas SDK entwickelt werden können.

Ausgestattet mit Empaticas proprietären PPG- und EDA-Sensoren ist EmbracePlus die einzige medizinisch zertifizierte Smartwatch, die neben der kontinuierlichen Überwachung der Vitalparameter auch eine kontinuierliche EDA-Überwachung ermöglicht, eine wichtige Messgröße in den Forschungsbereichen Neurologie und Psychiatrie. EmbracePlus ermöglicht auch die Entwicklung und Überwachung von digitalen Biomarkern, also die Ausgabe von durch Algorithmen aufbereiteten Daten. Ein Beispiel ist Aura von Empatica, das den frühen Beginn von Atemwegsinfektionen, einschließlich Grippe und COVID-19, erkennen kann.

EmbracePlus wurde entwickelt, um die ferngesteuerte und passive Datenerfassung von TeilnehmernInnen an klinischen Studien zu verbessern, die seit der Pandemie zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Klinische Studien sind auf umfangreiche Patientendaten angewiesen, doch das Sammeln solcher Daten ist traditionell teuer, zeitaufwendig und fehleranfällig. Klinikbesuche erfassen nur Momentaufnahmen des Gesundheitszustandes eines/r PatientenIn, z.B. ein Elektrokardiogramm oder eine Phänotyp-Analyse, und verlangen von den PatientenInnen, dass sie sich Zeit für ihre Arbeit und Familie nehmen. Wearables erfassen Patientendaten von zu Hause aus über große Zeiträume, was zu umfangreichen Datensätzen führt. Die Kombination, die Qualität und der Umfang der von EmbracePlus aus der Ferne gesammelten Daten können die Erstellung neuartiger digitaler Endpunkte ermöglichen, so dass klinische Studien patientenzentriert werden können und gleichzeitig neue Erkenntnisse aufgedeckt werden.

Empatica CTO Simone Tognetti erklärte: "EmbracePlus ist das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit unseres Teams und gipfelt in einem medizinischen Gerät, das das Beste von Empaticas Technologie bietet, die in über 1.000 veröffentlichten Arbeiten verwendet wurde: ein kompaktes und komfortables Design mit leistungsstarken Sensoren. Wir sind davon überzeugt, dass es dazu beitragen wird, unsere Vision zu verwirklichen, Millionen von PatientenInnen mit neuen Erkenntnissen über ihre Gesundheit und letztlich einer besseren Versorgung zu helfen."

EmbracePlus wurde zusammen mit wichtigen Partnern entwickelt, darunter HHS, USAMRDC und das von der NASA finanzierte Translational Research Institute for Space Health. Es wird derzeit für den Einsatz mit ausgewählten klinischen Partnern eingeführt und wird nicht direkt für Verbraucher verfügbar sein.

-- Empatica, ein digitales Gesundheitsunternehmen mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts, und Niederlassungen in Mailand, Italien, und Seoul, Südkorea, ist ein Pionier auf dem Gebiet der digitalen Biomarker-Entwicklung und der kontinuierlichen Patientenüberwachung durch KI. Die Smartwatches von Empatica sind FDA-zugelassen und CE-gekennzeichnet und wurden bereits an tausende institutionelle Partner für klinische Studien und Forschung verkauft, in Studien zur Untersuchung von Depression, Sucht, Stress, Onkologie, Epilepsie, Migräne und anderen Erkrankungen.

