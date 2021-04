Tierschutz Austria: Voller Einsatz für ein Katzenleben

Kater Duman kämpfte nach einem Fenstersturz um sein Leben. Mit Unterstützung von Tierschutz Austria konnte es gerettet werden.

Vösednorf (OTS) - Wieviel Geld ist das Leben eines Haustieres wert? Der fesche Kater Duman hatte großes Glück oder ein Riesen-Masl, wie man in Wien auch sagt. Der erst neun Monate alte Stubentiger stürzte Ende März aus einem Fenster und verletzte sich dabei schwer. Er wurde von seinen Besitzern in die Tierklinik der Vetmeduni Vienna (Veterinärmedizinische Universität Wien) gebracht, wo mehrere schwere Frakturen, etwa an der Wirbelsäule und an einem Sprunggelenk, festgestellt wurden. Der Kater schwebte in Lebensgefahr und musste zuerst intensivmedizinisch betreut werden, um seinen Zustand zu stabilisieren. Denn mehrere Operationen waren nötig, um zu versuchen, Duman das Leben zu retten.

Diese chirurgischen Eingriffe und eine aufwändige Therapie danach sind natürlich mit Kosten verbunden. Diese weiteren Kosten konnte oder wollte der Besitzer dem Vernehmen nach nicht tragen - die genauen Motive dahinter sind nicht näher bekannt. Dem Kater hätte von Seiten des Besitzers vermutlich eine Euthanasie gedroht.

Doch die Vetmeduni, die den Kater ebenfalls nicht aufgeben wollte, kontaktierte Tierschutz Austria (TSA, der neue Name des Wiener Tierschutzvereins) und bat um Hilfe. Das TSA-Team zögerte keine Sekunde und sicherte finanzielle Hilfe zu. Insgesamt beliefen sich die Kosten auf über 2000 Euro.

Kampf um ein Katzenleben

So konnte die Rettungsaktion beginnen: Duman wurde zuerst an der Wirbelsäule operiert, in einem weiteren Eingriff wurde die Fraktur des Sprunggelenks chirurgisch versorgt. Die Operationen hat Duman gut überstanden und erholte sich danach auf der Vetmeduni noch ein paar Tage. Danach war geplant, dass er im TSA Tierschutzhaus in Vösendorf weiterversorgt und gepflegt wird, bis er dann in ein neues Zuhause ziehen kann.

Platz gefunden?

Doch das Schicksal wollte es anders: Duman, oder Dumanschi wie er mittlerweile liebevoll genannt wird, konnte zu einer privaten Pflegestelle ziehen, wo er rund um die Uhr versorgt und nachbehandelt wird. Häusliche Pflege mit viel Ruhe ist halt doch die beste. So können sich seine Nerven besser regenerieren, da durch die Wirbelfraktur auch das Rückenmark beeinträchtigt wurde. Es bleibt zu hoffen, dass der hübsche rote Kater vielleicht sogar dauerhaft auf dem Pflegeplatz bleiben kann.

Lebenslange Verantwortung

In diesem Zusammenhang weist Tierschutz Austria drauf hin, dass die Anschaffung eines Haustieres stets wohl überlegt sein sollte. Ein Tier schenkt uns Menschen nicht nur unglaublich viel Liebe, man übernimmt auch eine jahrelange Verantwortung für ein schutzbedürftiges Lebewesen, das neben Zeit - auch und gerade besonders im Krankheitsfall - viel Geld kosten kann.

Weiters ein Appell an alle Besitzer von Wohnungskatzen: Sichern Sie ihre Fenster stets mit Katzengittern, um schwere Unfälle Ihrer Lieblinge zu vermeiden. Bei einem Fenstersturz verletzen sich unsere Samtpfoten fast immer schwer oder bezahlen gar mit dem Leben. Auch gekippte Fenster können für Katzen zur Todesfalle werden, hier gibt es ebenfalls entsprechenden Schutz. Unfassbares Leid, das mit wenigen Handgriffen verhindert werden kann.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher



Tierschutz Austria

Die Stimme der Tiere. Seit 1846.

Triester Straße 8, 2331 Vösendorf



Telefon: +43 1 699 24 50 – 16

Handy: +43 699 1660 40 66

Fax: +43 1 699 24 50 - 98

oliver.bayer @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at