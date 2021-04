Casting-Aufruf: Männliche Mitwirkende für Film UNSINNIGE LIEBE gesucht

Wien (OTS) - Für ihren neuen Dokumentarfilm UNSINNIGE LIEBE sucht die Filmemacherin Ruth Beckermann (WALDHEIMS WALZER) nach männlichen Mitwirkenden zwischen 16 und 99 Jahren.



Der Film umkreist die „Memoiren" der "Josefine Mutzenbacher" und soll in Wien-Liesing gedreht werden. Dreherfahrung wird nicht vorausgesetzt. Das Casting findet Anfang Mai 2021 statt.



Bitte senden Sie uns bei Interesse bis spätestens 23.04.21 ein Mail mit ihrem Foto an casting.unsinnige.liebe@gmail.com oder per WhatsApp an folgende Nummer: +43 677 643 812 38.

casting.unsinnige.liebe @ gmail.com