Starke Bilanz für österreichische DADAT Bank nach vier Jahren

Die 2017 gegründete Bank betreut schon mehr als 30.000 Kunden / Bis zu 100 neu eröffnete Wertpapier-Depots pro Tag, vor allem junge Anleger zieht es zu der Direktbank

Salzburg (OTS) - Vor genau vier Jahren ging in Österreich eine neue Direktbank an den Start. Die “DADAT Bank” positioniert sich seitdem als moderne Alternative für Giro-Kunden, Sparer sowie vor allem Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten (www.dad.at). Die Bank mit Sitz in Salzburg betreut mittlerweile mehr als 30.000 Kunden.



Das letzte Jahr, geprägt von der Coronapandemie und andauernden Lockdowns, verlieh insbesondere der Entwicklung im Depotbereich einen enormen Schub. Die DADAT Bank erzielt im Depotbereich das stärkste Wachstum im österreichischen Online-Brokerage-Geschäft. Schon seit Monaten werden täglich im Schnitt bis zu 100 neue Depots eröffnet, vor allem junge Kunden und Neueinsteiger zieht es zu der Direktbank mit hohem Bekanntheitsgrad. Auch die Zahl der Wertpapiertransaktionen nahm deutlich zu >>



