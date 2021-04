ORF-Premiere: „Falsches Spiel“ beim „Bozen-Krimi“ am 17. April in ORF 2

Chiara Schoras ermittelt als Kommissarin Schwarz im neuen Fall mit u. a. Harald Windisch, Erni Mangold und Aaron Friesz

Wien (OTS) - Riskante Manöver, teuflische Gegenspieler und heimliche Verräter – damit bekommt es Chiara Schoras als Kommissarin Sonja Schwarz in der ORF-Premiere einer neuen Folge der „Bozen-Krimi“-Reihe am Samstag, dem 17. April 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu tun: Im neuen Fall wird ein „Falsches Spiel“ gespielt und Sonja Schwarz muss Nerven aus Stahl beweisen. Zu alledem fällt ihr auch noch die eigene Familie in den Rücken. Als österreichische Gastdarsteller standen für diesen hochdramatischen Fall Harald Windisch, Erni Mangold und Aaron Friesz vor der Kamera. Unter der Regie von Thorsten Näter sind in weiteren Rollen u. a. Tobias Oertel, Thomas Sarbacher, Jeanette Hain und Gabriel Raab zu sehen.

Mehr zum Inhalt:

Wieder einmal wird Sonja (Chiara Schoras) mitten aus der Arbeit in ihren Weinbergen gerissen. In einem nahe gelegenen Marmorwerk ist ein mittelloser Kraftfahrer ermordet worden. Ausgerechnet jetzt kann sich Sonja nicht auf ihr starkes Team verlassen. Offenbar gibt es im Kommissariat einen Spitzel. Auch „Capo“ Zanchetti (Tobias Oertel) ist momentan keine große Hilfe. Er hat bei einem unbarmherzigen Gläubiger Spielschulden. Zudem sitzt Zanchetti die Sonderermittlerin Carla Pisani (Jeanette Hain) im Nacken. Da ergibt sich ein unerwarteter Lichtblick.

