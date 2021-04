Bundesheer: Vorläufige Stellungstermine ab sofort online abrufbar

Tanner: „Digitalisierung erleichtert Stellungspflichtigen das Planen“

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 14.04.21, stellte das Bundesheer die vorläufigen Stellungstermine für den Geburtenjahrgang 2003 online. Ab sofort können die Stellungspflichtigen unter „stellung.bundesheer.at“ ihre Termine digital abrufen. Die jungen Männer und ihre Gemeinden werden aber weiterhin auch via Brief über den Ablauf der Stellungsuntersuchung informiert.

„Mit der Digitalisierung der vorläufigen Stellungstermine ermöglichen wir den Stellungspflichtigen eine bessere Planbarkeit ihrer beruflichen und privaten Bedürfnisse. Mit dieser Maßnahme können wir Informationen schneller kommunizieren und professioneller auf Änderungen reagieren“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Die übliche Stellungskundmachung in den öffentlichen Einrichtungen war aufgrund der ständigen Terminverschiebungen durch die Covid-19-Pandemie nicht mehr zweckmäßig. Die neuen, vorläufigen Pläne werden laufend aktualisiert und sollten durch die Stellungspflichtigen regelmäßig auf ihre Gültigkeit überprüft werden.

Trotz der digitalen Bereitstellung werden im Regelfall alle Stellungspflichtigen sechs bis acht Wochen individuell und schriftlich zur Stellung geladen. Das zuständige Militärkommando steht den Wehrpflichtigen bei Unklarheiten oder weiteren Fragen zur Verfügung.

Österreichweit gibt es sechs Stellungshäuser – Wien, St.Pölten, Linz, Graz, Klagenfurt und Innsbruck. Diese sind wichtige Säulen der Gesundheitsvorsorge. Im Rahmen der Stellung werden medizinische, psychologische und diagnostische Untersuchungen durchgeführt; diese sind umfangreicher als bei einer klassischen Vorsorgeuntersuchung.

Weiterführende Informationen: stellung.bundesheer.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer