Erinnerung: Morgen Pressekonferenz AK: Initiative investieren – Studie zu Personalprognose der MTD-Berufe bis 2030, 16.4., 10h

Investitionen ins Gesundheitssystem stärken den Sozialstaat. Im Bereich der gehobenen medizinisch-technischen Dienste (MTD) besteht dringender Aufholbedarf.

Wien (OTS) - Wien (OTS) – Die Coronakrise hat gezeigt, wo die Bruchstellen im Gesundheitssystem verlaufen. Eine davon ist der Personalmangel in den sieben Berufen des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes: Biomedizinische AnalytikerInnen, DiätologogInnen, ErgotherapeutInnen, LogopädInnen, OrthoptistInnen, PhysiotherapeutInnen, RadiologietechnologInnen.

Hier muss rasch in Ausbildungsplätze investiert werden. Eine Studie der Gesundheit Österreich (GÖG) im Auftrag der AK hat erstmals Personalprognosen erstellt, damit bereits heute Vorkehrungen getroffen werden können, um den Bedarf von morgen zu decken.

Bitte merken Sie vor:

Pressekonferenz mit

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer

Andrea Wadsak, Vorsitzende des Fachausschusses für Gesundheitsberufe Elisabeth Rappold, Studienautorin GÖG

Freitag, 16.April 2021, 10.00 Uhr

AK Wien, Bibliothek, Erdgeschoß

1040, Prinz Eugen Straße 20-22

Falls Sie die Presskonferenz vor Ort besuchen wollen, ersuchen wir Sie um Akkreditierung bis spätestens 15. April unter presse @ akwien.at. Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19 Pandemie ist die Anzahl der TeilnehmerInnen begrenzt. Zudem ersuchen wir Sie darum, vor Ort einen Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen einzuhalten und eine FFP2-Maske zu tragen.

Sie können das Pressegespräch auch via Livestream unter

https://wien.arbeiterkammer.at/MTD-Studie mitverfolgen.

Redakteurinnen

und Redakteure haben die Möglichkeit, Fragen via E-Mail an alexa.jirez @ akwien.at zu richten.

Wir würden uns freuen, eine/n Vertreter/in Ihrer Redaktion beim Pressegespräch live oder online begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Alexa Jirez

+43-1 501 65-12638, Mobil: +43 664 614 50 75

alexa.jirez @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at