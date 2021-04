Streaming-Plattform #1 ZAPPN legt auch im Q1 2021 stark zu - ProSiebenSat.1 PULS 4 Online- Netzwerk mit Allzeithoch im März

ProSiebenSat.1 PULS 4-Geschäftsführer Stix: „Fokus noch stärker auf Streaming und innovative Digital-Angebote ausrichten“

Wien (OTS) - ZAPPN, Österreichs kostenlose Streaming Plattform #1, legt auch im Jahr 2021 stark zu. Gegenüber einem starken 1. Quartal 2020, das vor allem durch Corona und den ersten Lockdown gekennzeichnet war, konnte ZAPPN im 1. Quartal 2021 seinen Vorsprung am kostenlosen Streamingmarkt weiter ausbauen und ein all-Time High an Viewtime erzielen:

Im Vergleich mit einem bereits starken Q1 2020 konnte ZAPPN bei der Viewtime +43,4 % zulegen.

zulegen. In absoluten Zahlen verbrachten Nutzer:innen 294 Mio. Minuten auf ZAPPN (im Vergleich Q1 2020 waren es noch 205 Mio. Minuten).

ZAPPN (im Vergleich Q1 2020 waren es noch 205 Mio. Minuten). Absoluter Rekord dabei der März 2021 mit >110 Mio. Minuten für diesen Monat.

für diesen Monat. Auch bei den aktiven Nutzer:innen (monthly active user) steigert sich ZAPPN im Vergleich zum Vorjahr nochmals um +34%.

ZAPPN war 2021 in den Downloadcharts bereits #1 App

ProSiebenSat.1 PULS 4 Online- Netzwerk mit all-Time High

Auch das gesamte ProSiebenSat.1 PULS 4 Online- Netzwerk erzielte mit 198 Mio. Minuten viewtime im März ein neues Allzeithoch.

Dr. Michael Stix, kaufmännischer Geschäftsführer der ProSiebenSat.1 PULS 4 - Gruppe: „Der Trend zu Streaming Apps am Handy und TV in Österreich hält an! Corona verändert das Nutzungsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher stark, die Nachfrage nach unseren Streaming-Angeboten steigt. Wir werden unseren Fokus nun noch stärker auf innovative Digital-Angebote ausrichten. Das bestärkt uns in unserem Vorhaben mit innovativen, digitalen Produkten noch näher am User zu sein.“

DI Markus Bacher, Geschäftsleitung Digital und Distribution: „Wir freuen uns, dass Österreichs kostenlose Streaming Plattform #1 ZAPPN im ersten Quartal 2021 nochmals stark zulegt und unser gesamtes Online-Netzwerk mit knapp 200 Mio. Minuten viewtime im März ein Allzeithoch erzielt. Das gibt uns Antrieb, die Plattform fortlaufend weiter zu entwickeln und den Usern immer wieder neue Produktfeatures und besondere Inhalte zu bieten.“

Infos unter: https://www.prosiebensat1puls4.com/



Quelle: Google Analytics / P7S1P4 DWH

