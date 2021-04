5P Consulting expandiert in Deutschland

Der Personalentwickler 5P erweitert sein deutsches Netzwerk mit BeraterInnen der ehemaligen Akademie der Führungskräfte. 5P ist nun flächendeckend in Deutschland präsent

München/Wien (OTS) - Das vor 18 Jahren in Wien gegründete Organisationsentwicklungsunternehmen 5P Consulting betreut von Anbeginn an auch Kunden am deutschen Markt wie etwa VW, Procter & Gamble oder Leoni und ist seit 2015 mit einem eigenen Büro in München für Kunden in Deutschland tätig. Ein Baustein für erfolgreiche Projekte am deutschen Markt – wie etwa für die Continental AG – war seitdem die Zusammenarbeit von 5P Consulting mit dem renommierten baden-württembergischen Personalentwicklungs- und Trainingsanbieter „Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft“.

Über 20 BeraterInnen finden in 5P Consulting künftig einen starken Partner

Nachdem die „Akademie für Führungskräfte“ am Beginn dieses Jahres aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie ihre Pforten schloss, nützen viele ihrer ExpertInnen und erfahrenen BeraterInnen nun die Möglichkeit, gemeinsam mit 5P Consulting ihren KundInnen ein noch umfassenderes Leistungsangebot zu bieten. Damit erweitert sich der grenzübergreifende 5P-Know-How-Pool auf aktuell über 60 BeraterInnen, Coaches und TrainerInnen. „Die Schließung der Akademie der Führungskräfte ist für die ganze Branche ein großer Verlust. Dass viele ihres hervorragenden Teams uns nun das Vertrauen schenken und mit 5P kooperieren, freut uns, denn gemeinsam können wir Mehrwert auf vielen Ebenen schaffen. Wir heißen unsere neuen KollegInnen herzlich willkommen und sind als gestärktes Team bereit, unsere Trainingsmaßnahmen und Entwicklungsinitiativen im Co-Development mit unseren KundInnen wirksam in deren Organisationen zu integrieren!", sagt Dr. Thomas Winkler, Geschäftsführer von 5P Consulting Deutschland.

Renate Vochezer, langjährige Projektleiterin der Akademie und zukünftig Mitarbeiterin bei 5P: „Ich sehe vor allem in zwei Aspekten große Vorteile für meine bisherigen KundInnen: Aufgrund der 5P Personaldiagnostik-Expertise können wir hoch individualisierte Trainings und Coachings mit einem erweiterten Leistungs-Portfolio umsetzen – und diese wirksam in strategisch relevante Organisationsentwicklungsprojekte einbetten.“

5P bietet KundInnen fachliche Exzellenz und optimale Betreuung durch Vielfalt im Team

Die Personal- und Organisationsentwicklung ist ein breites und dynamisches Feld. Das erweiterte 5P-Team ermöglicht KundInnen in gesamt Deutschland, Österreich und der Schweiz, auf breites Expertenwissen zu den unterschiedlichsten Themenstellungen zuzugreifen So kann für alle KundInnen unabhängig von Branche und Organisationsgröße eine optimale, bedarfsorientierte Betreuung sichergestellt werden. Dabei stehen zwei Schwerpunkte im Fokus:

Führung als wesentlicher Hebel, um Organisationen und Mitarbeitende zu entwickeln

Entwicklung von Talenten, die Organisationen in Zukunft voranbringen

„Mit der Erweiterung unseres Netzwerks garantieren wir unseren KundInnen in der DACH-Region, dass sie sich auf unsere Exzellenz und Umsetzungsstärke auch bei großen integrierten Projekten verlassen können“, fügt Thomas Aringer, Geschäftsführer von 5P Consulting, hinzu.

5P bietet Leadership-Schwerpunkt für Post-Corona-Ära

Die Corona-Krise hat viele Entwicklungsprozesse in der Arbeitswelt immens beschleunigt und den Bedarf massiv verändert. Für die aktuelle Zeit und auch nach der Akutphase der Pandemie ergeben sich daraus insbesondere für Führungskräfte enorme Herausforderungen und viele offene Fragen: Wie kann digitales und analoges Arbeiten bestmöglich miteinander verbunden werden? Wie gestaltet sich das zukünftige Verhältnis zwischen digitalem Arbeiten und persönlicher Führung? Welchen Weg soll ein Unternehmen in der Frage des hybriden Arbeitens einschlagen und wie kann es optimal ausgestaltet werden? Um diese Fragen zu beantworten und Führungskräfte auch in hoch komplexen Situationen entscheidungsstark zu halten, bietet 5P ab sofort einen Trainings- und Coachingschwerpunkt zum Thema „Hybrides Führen“ an. Das umfassende Programm zielt unter anderem darauf ab, den Zusammenhalt remote-arbeitender Teams zu stärken und Führungsprozesse so weiterzuentwickeln, dass sie auch im Spannungsverhältnis zwischen digitaler und analoger Welt Bestand haben.

„Die Pandemie hat uns gezeigt, wie rasch sich die Arbeitsrealität radikal verändern kann und wie wichtig es ist, Führungskräfte auf die neuen Rahmenbedingungen vorzubereiten. Wer die aktuellen Umbrüche jedoch als Chance begreift und sich den Anforderungen aufrichtig stellt, kann das Entwicklungspotential dieser herausfordernden Phase nutzen und so einen Grundstein für langfristigen Erfolg in der Post-Corona-Ära legen“, fasst Dr. Thomas Winkler zusammen.

